وظائف السكة الحديد 2024.. اعرف طريقة وأماكن التقديم و الشروط والمستندات المطلوبة

وظائف السكة الحديد 2024.. تزايد اهتمام عدد كبير جدا من المواطنين،عبر محركات البحث جوجل، عن فرص العمل المتاحة، والتي أعلنتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية عن حاجاتها لعاملين لشغل وظائف قيادية.

وظائف السكة الحديد 2024

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية. يتطلع الكثير من المواطنين إلى هذه الفرص، حيث تعتبر السكك الحديدية من القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز النقل والمواصلات في البلاد.

كيفية التقديم على وظائف السكة الحديد 2024

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة للتقديم على وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفق بوابة الوظائف الحكومية.

استيفاء نموذج الطلب:

قم بتحميل أو الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من الموقع الرسمي أو من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية.

إعداد المستندات المطلوبة:

تجهيز المستندات التالية والتي تشمل أصل المستندات، 7 نسخ من كل مستند، وتحتوي على السيرة الذاتية، الشهادات العلمية، الخبرات العملية، ويجب تسليم المستندات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية لتسليم المستندات.

موعد التقديم على وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2024

يبدأ التقديم على وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارًا من يوم الخميس، الموافق 19 سبتمبر 2024. ستستمر فترة التقديم لمدة شهر كامل، ليكون آخر موعد للتقديم هو يوم 19 أكتوبر 2024.

وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2024

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توافر عدد من الوظائف القيادية لعام 2024، وهي كالتالي:

- مدير عام الإدارة العامة لسياسات الموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتدريب الإداري.

- رئيس الإدارة المركزية لعمليات الموارد البشرية.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية:

- مركز إدارة الهيئة.

- القطاعات.

- المناطق، بما في ذلك:

- منطقة القاهرة.

- منطقة وسط الدلتا.

- المنطقة الوسطى.

- المنطقة الجنوبية.

أوراق التقديم على وظائف السكة الحديد 2024

عند التقديم على وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، يجب إرفاق المستندات التالية:

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد (كمبيوتر).

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم.

- خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفى حكومي.

- بيان بالجزاءات الموقعة على المتقدم (إن وجدت).

- عدد (6) صور شخصية حديثة للمتقدم مقاس 4×6.

- بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم في مكان العمل، مع المستندات المؤيدة.

- مقترحات المتقدم للتطوير وفقًا للنموذج المرفق، وإضافتها على CD.

- خطاب معتمد من الإدارة القانونية بعدم توقيع أي جزاءات على المتقدم وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

- بيان حالة للمتقدم معتمد موضحًا به:

- التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى.

- تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية، مدتها، نوعها ومكانها.

- العلاوات التشجيعية.

- خطابات الشكر والتقدير.

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