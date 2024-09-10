"التعليم" تعلن عن وظائف شاغرة في مدرسة الضبعة النووية بشروط مميزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن فتح باب الترشح لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية في مدينة الضبعة، كما انه يبدأ التقديم اعتبارًا من يوم 9 سبتمبر 2024 ويستمر حتى يوم 15 سبتمبر 2024، بنظام المأمورية للعاملين في وزارة التربية والتعليم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مميزات العمل في مدرسة الضبعة النووية

-من مميزات العمل في مدرسة الضبعة النووية تحويل المدرسة إلى منظومة التكنولوجيا التطبيقية.

-كما انه يعد من المميزات ايضا العمل في بيئة تعليمية حديثة تركز على التطوير المستمر.

-التدريب التقني المستمر بجودة عالية وعلى مستوى دولي.

-إتاحة فرص للحصول على خبرات عملية تساهم في بناء مركز علمي متميز.

-تقديم حوافز إضافية مجزية للعاملين، أسوة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الأخرى.

-كما انه من المميزات العمل بمدرسة الضبعة النووية توفير إقامة فندقية شاملة مع ثلاث وجبات يوميًا، إضافة إلى انتقالات مجانية للعاملين من الإسكندرية إلى المدرسة في الضبعة والعودة.



شروط التقديم بمدرسة الضبعة النووية

يشترط للمتقدم ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عامًا في 1 أكتوبر 2024.

كما يشترط اثناء التقديم متاح للعاملين بالمدارس الحكومية والمدارس الحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

يمكن لمعلمي المواد الثقافية من التعليم العام والفني التقديم، فيما تخصص وظائف المعلمين الفنيين لمعلمي التعليم الفني فقط.

كما انه سيتم التعامل مع الناجحين بنظام الندب أو المأمورية من جهة العمل الأصلية.

يشترط اعتماد أي شهادات علمية أو خبرات من الجهات الرسمية، ويعرض المخالف نفسه للمساءلة القانونية.

يُفضل من المتقدمين أن لديه خبرة في المجال المتقدم له، ويجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب.

يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

إجادة مهارات العمل الجماعي والتواصل وعرض المعلومات.



الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة الضبعة النووية

-احضار صحيفة أحوال موظف حديثة ومعتمدة من جهة العمل الأصلية.

-كما يشترط ايضا احضار صورة بطاقة الرقم القومي.



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