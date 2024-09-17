اعرف طريقة التقديم في وظائف بنك مصر 2024.. ممنوع الأقارب

وظائف بنك مصر 2024، تصدرت الاهتمامات في الساعات الماضية، وبخاصة من قبل الباحثين عن فرصة عمل مناسبة من الشباب.

ومع تزايد الاهتمام بها، يستعرض الموجز في السطور التالية جميع التفاصيل الخاصة بالتقديم في وظائف بنك مصر 2024.

وظائف بنك مصر 2024

ومؤخرًا، أعلن بنك مصر عن حاجته إلى موظفين جدد للعمل كمسؤولي خدمة عملاء «VIP» في عدد من الفروع، على أن يقوموا بمجموعة من المهام ومنها:

تنفيذ جميع المعاملات المصرفية لفئة عملاء «VIP» بأعلى جودة.

الالتزام بتوفير جميع الوثائق المطلوبة للعملاء المميزين «VIP».

مساعدة مدير علاقات العملاء في تقديم وبيع المنتجات والخدمات المالية لجميع العملاء.

ترشيح العملاء المميزين لفريق إدارة العلاقات.

تنفيذ المهام المتعلقة بتحديث البيانات ومتابعة بطاقات الهدايا المقدمة لفئة العملاء المميزين.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف بنك مصر 2024

الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة

خبرة مصرفية من 0-3 سنوات

خبرة في مبيعات وتسويق المنتجات المصرفية

إجادة اللغة الإنجليزية

مهارات تواصل جيدة جدًا إلى ممتازة

لم يتم اختباره من قبل بنك مصر

عدم وجود أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة

أن يكون المتقدم مقيمًا بالقاهرة

طريقة التقديم في وظائف بنك مصر 2024

ويمكن التقديم على وظائف بنك مصر 2024عبر الرابط التالي: من هنــــا

معلومات عن وظائف بنك مصر 2024

يذكر أن بنك مصر تأسس عام 1920 بفضل فكر الرائد الاقتصادي محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعم فكر الادخار الوطني وتوجيه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن بنك مصر هو أول بنك مصري‏ يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل.

وقام بنك مصر منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت، ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من الأسهم في157 شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد قام بنك مصر بإنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية الكبرى كجزء من سياسة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، بالإضافة إلى أنه حصل على جوائز عدة في مجال إدارة النقد والسيولة من مجلة جلوبال فاينانس "Global Finance" العالمية.

أقرأ أيضا:

عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2024 .. اعرف الرسوم

أول سيدة تتولى هذا المنصب.. من هي نيفين صبور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي؟