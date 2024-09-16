التفاصيل كاملة| وظائف جديدة في بنك مصر.. «الشروط وطريقة التقديم»

أعلن بنك مصر عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف مسؤولي خدمة عملاء «VIP» في عدد من فروعه، تأتي هذه الفرص المميزة في إطار سعي بنك مصر لتعزيز فريقه بمسؤولين مؤهلين يقدمون أعلى مستويات الخدمة للعملاء المميزين، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية حول الشروط المطلوبة للمتقدمين في الوظائف الجديدة في بنك مصر .

الواجبات الأساسية للمتقدم لوظيفة بنك مصر

يتولى الموظف الجديد في بنك مصر مسؤولية تنفيذ جميع المعاملات المصرفية الخاصة بفئة العملاء «VIP» مع ضمان تقديم خدمات عالية الجودة والالتزام بكافة الوثائق المطلوبة، تشمل المهام أيضًا تقديم الدعم والخدمات المتميزة لهذه الفئة، مساعدة مدير علاقات العملاء في تسويق المنتجات والخدمات، ترشيح العملاء إلى فريق إدارة العلاقات، وتحديث البيانات ومتابعة بطاقات الهدايا المقدمة للعملاء المميزين.

متطلبات الوظيفة في بنك مصر

-يشترط أن يكون مؤهل علمي عالٍ.

- كما يشترط أن يكون صاحب خبرة مصرفية من 0 إلى 3 سنوات، ويفضل خبرة في تسويق وبيع المنتجات المصرفية.

-يجب على المتقدم في وظيفة بنك مصر إتقان اللغة الإنجليزية.

- كما يشترط الإلمام بمهارات اتصال فعالة وقدرة على التعامل مع العملاء المميزين.

- يشترط عدم وجود أقارب حتى الدرجة الثالثة في البنك، وعدم إجراء اختبار مسبق في بنك مصر.

- أن يكون المتقدم للوظيفة مقيم في القاهرة.

المهارات المطلوبة للمتقدم في وظيفة بنك مصر

- يشترط للمتقدم في وظيفة بنك مصر القدرة على حل المشكلات وتحليلها.

- كما يجب معرفة شاملة بالمنتجات المصرفية المختلفة مثل الإقراض والخدمات الاستثمارية.

- ايضا يشترط للمتقدم فهم جيد لموقف المنافسين وتسعير المنتجات.

- كما يجب معرفة بسياسات مخاطر الائتمان والبيئة الاقتصادية والسياسية.

-كما يشترط ايضا على المتقدم في وظيفة بنك مصر الإلمام بمهارات قوية في التواصل والتفاوض والاهتمام بالتفاصيل.

للتقديم على الوظيفة، يمكن للمهتمين زيارة الصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال سيرهم الذاتية عبرها.

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