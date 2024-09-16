أول سيدة تتولى هذا المنصب.. من هي نيفين صبور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي؟

من هي نيفين صبور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي؟، تساؤل هام سيبحث عنه العديد من المستخدمين بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، لتكون صبور أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي غير التنفيذي رفقة هشام عز العرب الذي عاد ليشغل منصب الرئيس التنفيذي.

ويستعرض لكم موقع الموجز في التقرير التالي أبرز المعلومات عن نيفين صبور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي غير التنفيذي.

من هي نيفين صبور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي؟

نيفين صبور مصرفية مخضرمة بخبرة واسعة في مجالات الدمج والاستحواذ، واستراتيجية الأعمال، والتحول المصرفي، والتخطيط المالي، وإدارة نظم المعلومات.

حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تشغل عضوية مجالس إدارة مؤسسات مالية وصناعية عديدة، منها Meris (Moody’s Egypt) والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

عضو في مجلس أمناء مؤسسة "We Owe it to Egypt" و"Banking for Women in Egypt"، التي تهدف إلى تمكين المرأة والشمول المالي.

تشغل منصب "مدير - تقييم المشاريع والاستثمارات الجديدة" في شركة INI Investments.

كانت الشريك التنفيذي في Panther Associates، مؤسسة متخصصة في إدارة الأصول والاستشارات المؤسسية والاستثمارية.

شغلت منصب رئيس شركة AAIB القابضة وعضوية مجلس إدارة شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار، ومثلت البنك العربي الأفريقي الدولي في الرابطة الدولية لأسواق المال.

قادت عدة قطاعات بالبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بين 2012 و2022، منها الرقابة المالية، الميزانية، التخطيط الاستراتيجي، وإدارة التغيير، وساهمت في توجيه البنك نحو النمو والربحية.

تشكيل مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB الجديد

وأعلن البنك التجاري الدولي (CIB) – مصر عن تعديلات جديدة في تشكيل مجلس إدارته، ليشغل هشام عز العرب منصب الرئيس التنفيذي، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

تشمل هذه التعديلات ترشيح نيفين صبور لمنصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في البنك، كما قرر المجلس تعيين هشام عز العرب رئيساً تنفيذياً وعضواً بمجلس الإدارة، خلفاً لحسين أباظة الذي أنهى فترة عمله بالبنك كما كان مخططاً له سابقاً، وتم ترشيح عمرو الجنايني ليكون نائباً للرئيس التنفيذي وعضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة.

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