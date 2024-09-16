هشام عز العرب رئيسيا تنفيذيا لـ البنك التجاري الدولي.. ننشر تشكيل المجلس الجديد

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) – مصر عن إجراء تعديلات في تشكيل مجلس إدارته، بانتظار موافقة الجهات الرقابية، فقد تقرر تعيين هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا للبنك وعضوًا في مجلس الإدارة وقد شملت التعديلات ترشيح نيفين صبور لتصبح أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في تاريخ البنك.

تشكيل مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB الجديد

وينشر لكم موقع الموجز في التقرير التالي تشكيل مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB الجديد:

هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا للبنك التجاري الدولي

قرر مجلس إدارة البنك التجاري الدولي تعيين هشام عز العرب رئيسًا تنفيذيًا للبنك وعضوًا في مجلس الإدارة، خلفًا لحسين أباظة الذي أنهى فترة خدمته كما كان مخططًا، وتم أيضًا ترشيح عمرو الجنايني كعضو تنفيذي ونائب للرئيس التنفيذي.

كما تقرر ترشيح نيفين صبور لمنصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في البنك، إذ تتمتع بخبرة واسعة في مجالات الدمج والاستحواذ، واستراتيجية الأعمال، والتحول المصرفي، والتخطيط المالي، وإدارة نظم المعلومات.

وأعلن المجلس عن تعيين طوني برستيدج كمستشار تنفيذي، وإسلام زكري عضوًا تنفيذيًا، والذي يشغل حاليًا منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة CIB كينيا.

هذه التعديلات تأتي في إطار استراتيجية البنك لتطوير عملياته وتحقيق التحول الرقمي في كافة أنشطته. ويعد اختيار هشام عز العرب للرئاسة التنفيذية لمدة ثلاث سنوات خطوة مهمة، نظراً لخبرته السابقة في قيادة البنك وتطويره ليصبح من أهم بنوك القطاع الخاص في مصر، مع تركيزه على تعزيز الحوكمة والاستدامة وإدارة المخاطر.

من جهة أخرى، تعكس خبرة طوني برستيدج الواسعة في التحولات الرقمية سعي البنك لتسريع مشروع التحول الرقمي وتقديم خدمات مالية مبتكرة وسهلة الوصول.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن شكره وامتنانه لحسين أباظة على جهوده وإسهاماته الكبيرة في تعزيز مكانة البنك التجاري الدولي، متمنيًا له كل التوفيق في خطواته القادمة.

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