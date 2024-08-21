تغيرات جديدة في سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024 في معظم البنوك المصرية. حيث سجل في البنك الأهلي المصري سعر 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع. نفس الأسعار سجلت في بنك مصر، مما يعكس الثبات في سعر الصرف لليوم الثاني على التوالي. وترصد جريدة الموجز التفاصيل في السطور التالية:

الريال السعودي بكام مصري

استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، عند 12.99 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 12.96 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع. أما في البنك المصري الخليجي، فقد بلغ سعر الريال 13.05 جنيه للشراء و13.08 جنيه للبيع. وفي بنك قطر الوطني الأهلي، وصل السعر إلى 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار، مما يشير إلى استقرار واضح في التعاملات بين العملتين.

الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي حوالي 0.27 دولار لكل ريال، مما يعكس استقرارًا مستمرًا في سعر الصرف بين العملتين على المستوى العالمي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

شهد الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.96 جنيه و13.06 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 13.04 جنيه و13.09 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع، بدون أي تغييرات في التعاملات اليومية لهذا اليوم.

تحرير سعر الصرف

شهدت البنوك العاملة في مصر تحركًا في سعر الدولار الرسمي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، لأول مرة منذ 9 مارس 2023. استهدف البنك المركزي المصري الاستمرار في جهوده للتحول نحو إطار مرن لتحديد التضخم، مما سمح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر الدولار في البنوك، متجاوزًا حاجز 49 جنيهًا في نهاية التعاملات، وفي بعض البنوك تجاوز السعر 50 جنيهًا.

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