سيطرة واستقرار.. سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه والعملات الأخرى 16-9-2024

يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا مع تفاوت طفيف في الأسعار بين البنوك، فقد سجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 158.951 جنيه للشراء، و157.769 جنيه للبيع..

‎سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ويستعرض لكم موقع الموجز تحديثات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، وفقاً لآخر البيانات من عدة بنوك في مصر:

‎سعر الدينار الكويتي اليوم بالنسبه للجنيه المصري

سعر الدينار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 158.851 جنيه للشراء، و158.346 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 158.951 جنيه للشراء، و157.769 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك مصر اليوم نحو 158.951 جنيه للشراء، و158.121 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك القاهرة اليوم نحو 158.951 جنيه للشراء، و157.971 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 158.732 جنيه للشراء، و152.596 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 158.853 جنيه للشراء، و152.429 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الإستثمار العربي اليوم نحو 160.583 جنيه للشراء، و150.812 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي اليوم نحو 158.676 جنيه للشراء، و153.124 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك أجريكول اليوم نحو 159.652 جنيه للشراء، و157.515 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلى اليونانى اليوم نحو 158.851 جنيه للشراء، و158.346 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 158.851 جنيه للشراء، و158.346 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم نحو 159.32 جنيه للشراء، و157.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي بحوالي 12.31 ريال سعودي، ويتأثر هذا السعر بتحركات السوق المالية، لكنه يميل للثبات نسبياً مقارنة بأسواق أخرى.

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى

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