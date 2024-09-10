سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر يرتفع أمام 4 عملات أجنبية.. شوف بكام في البنوك
سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 10-9-2024، 157.7 جنيه للشراء و158.5 جنيه للبيع حسب شاشات البنك الأهلى المصرى
سعر صرف الدينار الكويتي اليوم
نستعرض لكم عبر الموجز سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-9-2024، حيث وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، إذ يتابع العديد من المهتمين بتحديثات أسعار العملات هذه الخدمة اليومية للحصول على أحدث الأسعار وأفضل العروض من مختلف البنوك، فهو يتراوح سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري بين 155 جنيه و161 جنيه للبيع في البنوك المصرية.
سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي
شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا أمام الريال السعودي، حيث يسجل حوالي 12.29 ريال سعودي. هذا يعكس استقرارًا في القيمة مقارنة بالأيام الماضية.
سعر الدينار الكويتي اليوم
فيما يلي أسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك الرئيسية في مصر:
- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزى للشراء 158.511 ، بينما للبيع 158.01
- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 158.806 ، بينما للبيع 157.754
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر للشراء 158.806 ، بينما للبيع 157.842
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة للشراء 158.806 ، بينما للبيع 157.842
- سعر الدينار الكويتي اليوم في صرف أبوظبى الإسلامى للشراء 158.97 ، بينما للبيع 153.556
- سعر الدينار الكويتي اليوم ف يالبنك التجاري الدولي للشراء 158.858 ، بينما للبيع 152.406
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 158.806 ، بينما للبيع 152.208
- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى القطرى للشراء 158.741 ، بينما للبيع 150.213
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أجريكول للشراء 159.505 ، بينما للبيع 157.257
- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى للشراء 158.858 ، بينما للبيع 149.792
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 159.191 ، بينما للبيع 149.558
- سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد للشراء 158.773 ، بينما للبيع 146.394
- سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربى الدولى للشراء 158.741 ، بينما للبيع 158.148
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الشركة المصرفية بنك سايب للشراء 158.74 ، بينما للبيع 158.1
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإستثمار العربي للشراء 160.417 ، بينما للبيع 150.656
- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى للشراء 158.603 ، بينما للبيع 152.877
- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى اليونانى للشراء 158.741 ، بينما للبيع 158.148
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية للشراء 158.741 ، بينما للبيع 158.148
سعر الدينار الكويتي أمام العملات الأجنبية
انخفض الدينار مقابل الدولار الأمريكي و5 عملات عربية بنسبة 0.07% لكل منهما، بينما شهد ارتفاعًا أمام 4 عملات أجنبية على رأسها الجنيه الإسترليني بـ0.37% عن مستوى أمس الاثنين.
اقرأ أيضا
تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 5-9-2024| إليك التفاصيل