سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر يرتفع أمام 4 عملات أجنبية.. شوف بكام في البنوك

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 10-9-2024، 157.7 جنيه للشراء و158.5 جنيه للبيع حسب شاشات البنك الأهلى المصرى

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

نستعرض لكم عبر الموجز سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10-9-2024، حيث وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، إذ يتابع العديد من المهتمين بتحديثات أسعار العملات هذه الخدمة اليومية للحصول على أحدث الأسعار وأفضل العروض من مختلف البنوك، فهو يتراوح سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري بين 155 جنيه و161 جنيه للبيع في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا أمام الريال السعودي، حيث يسجل حوالي 12.29 ريال سعودي. هذا يعكس استقرارًا في القيمة مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

فيما يلي أسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك الرئيسية في مصر:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزى للشراء 158.511 ، بينما للبيع 158.01

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 158.806 ، بينما للبيع 157.754

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر للشراء 158.806 ، بينما للبيع 157.842

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة للشراء 158.806 ، بينما للبيع 157.842

سعر الدينار الكويتي اليوم في صرف أبوظبى الإسلامى للشراء 158.97 ، بينما للبيع 153.556

سعر الدينار الكويتي اليوم ف يالبنك التجاري الدولي للشراء 158.858 ، بينما للبيع 152.406

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 158.806 ، بينما للبيع 152.208

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى القطرى للشراء 158.741 ، بينما للبيع 150.213

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أجريكول للشراء 159.505 ، بينما للبيع 157.257

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى للشراء 158.858 ، بينما للبيع 149.792

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 159.191 ، بينما للبيع 149.558

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد للشراء 158.773 ، بينما للبيع 146.394

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربى الدولى للشراء 158.741 ، بينما للبيع 158.148

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الشركة المصرفية بنك سايب للشراء 158.74 ، بينما للبيع 158.1

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإستثمار العربي للشراء 160.417 ، بينما للبيع 150.656

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى الكويتى للشراء 158.603 ، بينما للبيع 152.877

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى اليونانى للشراء 158.741 ، بينما للبيع 158.148

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية للشراء 158.741 ، بينما للبيع 158.148

سعر الدينار الكويتي أمام العملات الأجنبية

انخفض الدينار مقابل الدولار الأمريكي و5 عملات عربية بنسبة 0.07% لكل منهما، بينما شهد ارتفاعًا أمام 4 عملات أجنبية على رأسها الجنيه الإسترليني بـ0.37% عن مستوى أمس الاثنين.

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