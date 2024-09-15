استقرار سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، 14 سبتمبر 2024، أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية، حيث شهد السوق المصرفي حالة من الاستقرار في سعر صرف الدينار، وسجل السعر في البنك الأهلي المصري157.76 جنيه للشراء و158.82 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 152.42 جنيه للشراء و158.85 جنيه للبيع. أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري فبلغ 158.34 جنيه للشراء و158.85 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري:

- 158.34 جنيه للشراء.

- 158.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



- 157.76 جنيه للشراء.

- 158.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر



- 157.97 جنيه للشراء.

- 158.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية



- 152.42 جنيه للشراء.

- 158.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)



- 152.59 جنيه للشراء.

- 158.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



- 158.43 جنيه للشراء.

- 158.97 جنيه للبيع.

نظرة على سوق الصرف

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ختامًا، يواصل سعر الدينار الكويتي استقراره في معظم البنوك المصرية، مع توقعات بأن تستمر حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

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