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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في مصر 11-9-2024

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم

 

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 11 -9-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.7 جنيه للشراء و158.5 جنيه للبيع.

يقدم لكم الموجز سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى


157.7 جنيه للشراء.

158.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر


157.8 جنيه للشراء.

158.5 جنيه  للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية


152.2 جنيه للشراء.

158.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib


152.4 جنيه للشراء.
158.6 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.5 جنيه  للشراء.
158.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء في بداية التعاملات، في بنك قطر الوطني، 158.10 جنيه للشراء، 158.50 للبيع.

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