سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 مقابل الجنيه المصري.. شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف البنوك المصرية، إذ سجل في البنك المركزي 158.08 جنيه للشراء، وللبيع 158.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس تحركات طفيفة فى الأسواق العالمية والمحلية، وفقاً لأخر تحديث للنشرة اليومية لبنك الكويت المركزي حيث ارتفع الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي والعملات العربية بنسبة 0.024%.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ويستعرض لكم موقع الموجز خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة داخل مصر، شاملة سعري الشراء والبيع، وفقًا لآخر تحديث في مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 12 سبتمبر بالنسبة للجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري 158.04 جنيه للشراء، مقابل 158.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بينما بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في بنك مصر، 158.20 جنيه للشراء، مقابل 158.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 146.424 للشراء، بينما سجل 158.505 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في بنك التعمير والإسكان، نحو 151.930 للشراء، و158.525جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التجاري الدولي cib

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib إلى نحو 152.62 جنيه للشراء، و158.98 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 مقابل الريال السعودي، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الريال السعودي 12.25 للبيع، بينما 12.65 للشراء.

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