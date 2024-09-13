سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13-9-2024 في البنوك المختلفة

شهد اليوم الجمعة 13-9-2024، استقرار كبير في سعر الدينار الكويتي حيث سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، نحو 156 جنيه جنيه للشراء، 157.3 جنيهًا للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في معظم البنوك المصرية والدولية.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنوك:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 158.643 جنيه للشراء، و158.155 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 158.754 جنيه للشراء، و157.806 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 158.754 جنيه للشراء، و152.208 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية نحو 158.643 جنيه للشراء، و158.155 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبى الإسلامى

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 158.885جنيه للشراء، و153.524 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 158.754 جنيه للشراء، و157.702 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 158.754 جنيه للشراء، و157.806 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 158.754 جنيه للشراء، و152.406 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى نحو 158.9 جنيه للشراء، و149.792 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني نحو 158.996 جنيه للشراء، و149.507 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى نحو 158.754 جنيه للشراء، و158.105 جنيه للبيع.



أقرا أيضًا:

سعر الدينار الكويتي اليوم 10-9-2024 في مصر

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة في البنوك 6-9-2024