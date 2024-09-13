سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. اعرف بكام

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. "تتأثر أسعار العملات بصورة مستمرة بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية. وفي هذا الصدد، فإن سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 مقابل الجنيه المصري يشغل اهتمام الكثيرين، سواء كانوا مسافرين، أو مقيمين في الكويت، أو مهتمين بالاستثمارات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

يقدم لكم موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في مصر، تقديم جدول مقارن لأسعار الصرف في مختلف البنوك والمؤسسات المالية.

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سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في مصر، الاستقرار في كافة البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 158.754 جنيه للشراء، و157.702 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 158.643 جنيه للشراء، و158.155 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 158.754 جنيه للشراء، و157.806 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 158.754 جنيه للشراء، و152.406 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 158.754 جنيه للشراء، و146.424 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك أجريكول نحو 159.618 جنيه للشراء، و157.383 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى نحو 158.9 جنيه للشراء، و149.792 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني نحو 158.996 جنيه للشراء، و149.507 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى نحو 158.754 جنيه للشراء، و158.105 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 158.754 جنيه للشراء، و157.806 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 158.754 جنيه للشراء، و152.208 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية نحو 158.643 جنيه للشراء، و158.155 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبى الإسلامى

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 158.885جنيه للشراء، و153.524 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي نحو١٢٫٢٩ ريال سعودي

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