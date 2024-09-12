ارتفاع سعر طن الحديد اليوم حديد عز بنهاية تعاملات اليوم
شهد سعر طن الحديد اليوم حديد عز، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية التعاملات، ليسجل سعر طن الحديد اليوم حوالي 41960 جنيهًا.
سعر طن الحديد اليوم حديد عز
ونستعرض لكم عبر الموجز، قائمة سعر الحديد اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024 في الشركات والمصانع المصرية للمستهلك، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي :
- حديد عز للمستهلك بلغ اليوم قيمة 42,165.
- حديد عز للموزع: بلغ اليوم قيمة 40,700.
- حديد عز للتجار: بلغ اليوم قيمة 41,960.
- حديد المدينة بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.
- حديد بشاى بلغ اليوم قيمة 41,200 جنيه.
- حديد العتال بلغ اليوم قيمة 39,000 جنيه.
- حديد المعادى بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.
- حديد الكومى بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.
- حديد المراكبى بلغ اليوم قيمة 41,000 جنيه.
- حديد عطيه بلغ اليوم قيمة 39,000 جنيه.
- حديد العشري بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.
- حديد الجيوشي بلغ اليوم قيمة 39,000 جنيه.
- حديد مصر ستيل بلغ اليوم قيمة 39,000 جنيه.
- حديد بيانكو بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.
- حديد المصريين بلغ اليوم قيمة 41,100 جنيه.
- حديد سرحان بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
- سجل اليوم أسمنت المعلم بقيمة 2,670 جنيه.
- سجل اليوم اسمنت السهم بقيمة 2,650 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت الفهد بقيمة 2,600 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت وادي النيل بقيمة 2,610 جنيه.
- سجل اليوم العسكري بني سويف بقيمة 2,670 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت المسلح بقيمة 2,000 جنيه.
- سجل اليوم جنوب الوادي بقيمة 2,220 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت المخصوص بقيمة 2,730 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت السويس بقيمة 2,770 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت السويدي بقيمة 2,950 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت العسكري بقيمة 2,660 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت النصر بقيمة 2,700 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت سيناء بقيمة 2,660 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت حلوان بقيمة 2,750 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت المنيا بقيمة 2,750 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت المهندس بقيمة 2,870 جنيه.
- سجل اليوم أسمنت تايتان بقيمة 2,700 جنيه.