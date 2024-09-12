ارتفاع سعر طن الحديد اليوم حديد عز بنهاية تعاملات اليوم

شهد سعر طن الحديد اليوم حديد عز، اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية التعاملات، ليسجل سعر طن الحديد اليوم حوالي 41960 جنيهًا.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

ونستعرض لكم عبر الموجز، قائمة سعر الحديد اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024 في الشركات والمصانع المصرية للمستهلك، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي :

حديد عز للمستهلك بلغ اليوم قيمة 42,165.

حديد عز للموزع: بلغ اليوم قيمة 40,700.

حديد عز للتجار: بلغ اليوم قيمة 41,960.

حديد المدينة بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.

حديد بشاى بلغ اليوم قيمة 41,200 جنيه.

حديد العتال بلغ اليوم قيمة 39,000 جنيه.

حديد المعادى بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.

حديد الكومى بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.

حديد المراكبى بلغ اليوم قيمة 41,000 جنيه.

حديد عطيه بلغ اليوم قيمة 39,000 جنيه.

حديد العشري بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.

حديد الجيوشي بلغ اليوم قيمة 39,000 جنيه.

حديد مصر ستيل بلغ اليوم قيمة 39,000 جنيه.

حديد بيانكو بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.

حديد المصريين بلغ اليوم قيمة 41,100 جنيه.

حديد سرحان بلغ اليوم قيمة 38,800 جنيه.

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