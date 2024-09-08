بكام الطن النهاردة .. اسعار الحديد بأنواعه والاسمنت ومواد البناء في مصر

اسعار مواد البناء في مصر .. شهدت أسعار الحديد والإسمنت والجبس اليوم تذبذبًا ملحوظًا في المصانع، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي الذي شهده السوق. تأثرت أسعار مواد البناء مؤخرًا بعدة عوامل اقتصادية، مما أدى إلى تقلبات في الأسعار ونقص في توافر بعض المنتجات.

وفي إطار حرص موقع "الموجز" على تقديم المعلومات الموثوقة والشاملة، نقدم لكم اليوم جدولًا محدثًا يوضح أسعار الحديد والإسمنت والجبس للمستهلك في القاهرة، مع إمكانية مقارنة الأسعار والجودة بين الشركات المختلفة، لمساعدتكم في اتخاذ القرار الأمثل ، وجاءت الأسعار كالتالي:

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي :

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 39928 جنيهًا، مسجلًا تراجع قدره 875 جنيهًا

أما حديد عز، فوصل لنحو 42200 جنيهًا تراجع قدره 158 جنيهًا.

وبلغ سعر حديد السويس 39 ألف جنيهًا .

أما سعر حديد المراكبي، فجاء بقيمة 41 ألف جنيهًا .

وبالنسبة لحديد بشاي فيسجل 41 ألف جنيهًا .

وسعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيهًا .

وسعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيهًا

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي :

سجل طن أسمنت الشركة العربية مصر بني سويف 2750 جنيهًا .

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 2740 جنيهًا .

سجل طن أسمنت أسمنت المخصوص نحو 2800 جنيهًا .

وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 2820 جنيهًا .

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2210 جنيهًا .

وصل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 إلى 2740 جنيهًا .

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2850 جنيهًا .

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2850 جنيهًا .

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2900 جنيهًا .



وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2850 جنيهًا .

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 2000 جنيهًا .. والواحة المخلوط وصل إلى 2080 جنيهًا .

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4100 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4000 جنيهًا .

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4100 جنيهًا .

بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر،

جاءت كالتالي :

سجل جبس مصر سيناء 1400 جنيهًا للطن.

وصل طن جبس سيناء إلى 1400 جنيهًا .

سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيهًا .

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، و100 و200 جنيه للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت والجبس : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتص

ماهو الجبس؟

الجبس مادة طبيعية تتكون من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم وتظهر كمسحوق أبيض يستخدم في البناء والصناعات. يُستخرج من الأرض ويمكن أن يوجد على السطح، وله أنواع عديدة منها الأحمر والأبيض والرمادي. يتصلب عند خلطه بالماء، ويمكن تشكيله بسهولة. يستخدم الجبس في إخفاء عيوب المباني والديكورات الداخلية، ولكنه قد يتسبب في تشققات إذا لم يتم استخدام إسمنت مقاوم لكبريتات الكالسيوم، يتميز بسرعة الجفاف ويتطلب دقة في العمل.

ما هو الأسمنت الأبيض؟

الأسمنت الأبيض هو نوع من الأسمنت يتميز بلونه الأبيض الطبيعي، ويختلف عن الأسمنت البورتلاندي في تكوينه واستخداماته. يُصنع من مزيج خاص من المواد الأولية مثل الحجر الجيري، الرمل الأبيض، الكاولين، الصلصال الصيني، والجص، مما يمنحه لوناً ناصعاً بفضل انخفاض نسبة الشوائب مثل أكسيد الحديد والمنغنيز.

يتميز الأسمنت الأبيض بصلابته ومتانته العالية مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، مما يجعله مناسباً للأعمال التي تتطلب قوة إضافية، مثل ترميم الشقوق والأعمال الزخرفية. يُستخدم أيضاً في تصنيع البلاط، الخرسانة البيضاء، وفي إنشاء تصاميم معمارية أنيقة.

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