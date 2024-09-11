اعرف نشرة أسعار مواد البناء الآن.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-9-2024

يحرص الكثيرون على معرفة أسعار مواد البناء بشكل يومي، لاسيما التجار والعاملين بقطاع البناء، مثل أسعار الحديد والأسمنت وغيره حيث تتغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر يوميًا، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء نقدم لكم أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 11-9 2024.

بكام سعر طن الحديد اليوم الأربعاء

وشهدت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار في الأسواق، حيث سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء 11-9 2024 بالسوق 41500 جنيه، وذلك مع تساؤل المستهلكين عن أسعار الحديد ومواد البناء الآن في مصر، بعد أن شهدت حالة من التذبذب على مدار الأيام القليلة الماضية.

أسعار مواد البناء

سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 41500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 41200 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 41100 جنيه للطن، وحديد الكومي 38800 جنيه للطن، كما سجل العشري 38800 جنيه للطن، ومصر ستيل 39000 جنيه، وبيانكو سعر 38800 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 39000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان سعر 38800 جنيهًا، والجيوشي سعر 39000 جنيه، والمراكبي سعر 41000 جنيه للطن، وعطية سعر 39000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سجل أسمنت المسلح اليوم، 2000 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2700 جنيهًا للطن، وأسمنت جنوب الوادي سجل 2220 جنيهًا، وأسمنت العسكري 2770 جنيهًا، وأسمنت المصريين 2790 جنيهًا.

مواد البناء

وسجل أسمنت السويدي 2960 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس 2770 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 2750 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2730 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1750 إلى 1950 جنيهًا، بينما الأسمنت المقاوم بين 2700 و2950 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 4000 إلى 4150 جنيه.

سعر الزلط اليوم الأربعاء في الأسواق

-بلغ الزلط الفينو: يتراوح بين 285 جنيهًا و400 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط الكبير: يتراوح بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا.

-سجل سعر مكعب الزلط: 250 جنيهًا.

سجل سعر الزلط نحو السن: 225 جنيهًا.

سعر الرمل اليوم الأربعاء

بلغ سعر المتر من الرمل الناعم في السوق اليوم الجمعة 90 جنيهًا،

-سجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيهًا

-بلغ سعر المتر من الرمل العادة 165 جنيهًا.

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