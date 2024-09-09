نشرة أسعار مواد البناء الآن.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-9-2024

يهتم قطاع كبير من الناس بمعرفة أسعار مواد البناء بشكل يومي، لاسيما التجار والعاملين بقطاع البناء، مثل أسعار الحديد والأسمنت وغيره حيث تتغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر يوميًا، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء نقدم لكم أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 9-9 2024.

سعر طن الحديد اليوم الأحد

وشهدت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار في الأسواق، حيث سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 9-9 2024 بالسوق 41500 جنيه، وذلك مع تساؤل المستهلكين عن أسعار الحديد ومواد البناء الآن في مصر، بعد أن شهدت حالة من التذبذب على مدار الأيام القليلة الماضية.

استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 41500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 38800 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41200 جنيه.

ووصل سعر طن حديد المعادي إلى 38800 جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 39000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 38800 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 41100 جنيه.

كما وصل سعر طن حديد الكومي إلى 39000 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيه.

ووصل سعر طن حديد عطية إلى 39000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

- أسمنت النصر 2700 جنيه للطن.

- أسمنت وادي النيل 2610 جنيهات للطن.

- أسمنت حلوان 2750 جنيهًا للطن.

سعر الزلط اليوم الاثنين في الأسواق

-بلغ الزلط الفينو: يتراوح بين 285 جنيهًا و400 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط الكبير: يتراوح بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا.

-سجل سعر مكعب الزلط: 250 جنيهًا.

سجل سعر الزلط نحو السن: 225 جنيهًا.

سعر الرمل اليوم الاثنين

بلغ سعر المتر من الرمل الناعم في السوق اليوم الجمعة 90 جنيهًا،

-سجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيهًا

-بلغ سعر المتر من الرمل العادة 165 جنيهًا.

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