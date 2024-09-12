تابع نشرة أسعار مواد البناء الآن.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-9-2024

يحرص الكثيرون على معرفة أسعار مواد البناء بشكل يومي، لاسيما التجار والعاملين بقطاع البناء، مثل أسعار الحديد والأسمنت وغيره حيث تتغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر يوميًا، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء نقدم لكم أسعار مواد البناء اليوم الخميس 12-9 2024.

أسعار مواد البناء

بكام سعر طن الحديد اليوم الخميس

وشهدت أسعار مواد البناء حالة من الارتفاع في الأسواق، حيث سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء 12-9 2024 بالسوق 41 ألفًا و871 جنيهًا ، وذلك مع تساؤل المستهلكين عن أسعار الحديد ومواد البناء الآن في مصر، بعد أن شهدت حالة من التذبذب على مدار الأيام القليلة الماضية.

سجل سعر حديد عز اليوم الخميس نحو قيمة 41 ألفًا و871 جنيهًا للطن للمستهلك، طبق آخر تحديث من خلال بوابة الأسعار التابعة للحكومة.

-سجل سعر حديد المصريين 39 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.

- بلغ سعر حديد الجارحي اليوم للمستهلك 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد مصر ستيل اليوم إلى 39 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك.

- سعر حديد التسليح 423 دولارًا وهو السعر العالمي للحديد عالميًا

- كما سجل سعر الحديد الخام 91.93 دولار للطن المتري

- سعر البيليت وهو الخام المستخدم في صناعة الحديد نحو 473 دولارًا للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

-وبلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2778 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 116 جنيهات عن الأسعار المسجلة، أمس.

مواد البناء

- أما سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- أما سعر طن أسمنت العسكري فسجل 1950 جنيهًا.

- ووصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان اليوم الخميس إلى 1990 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

سعر الزلط اليوم الخميس في الأسواق

-بلغ الزلط الفينو: يتراوح بين 285 جنيهًا و400 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط الكبير: يتراوح بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا.

-سجل سعر مكعب الزلط: 250 جنيهًا.

سجل سعر الزلط نحو السن: 225 جنيهًا.

سعر الرمل اليوم الخميس

بلغ سعر المتر من الرمل الناعم في السوق اليوم الجمعة 90 جنيهًا،

-سجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيهًا

-بلغ سعر المتر من الرمل العادة 165 جنيهًا.

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