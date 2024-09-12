تراجع سعر اوقية الذهب عالميا.. وعيار 21 يقفز لأعلى

سعر اوقية الذهب عالميا.. يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المستثمرون والخبراء الماليون حول العالم، حيث يعكس قيمة الذهب كأحد أهم الأصول الآمنة التي يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات في أوقات الأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار.

ويلعب المستثمرون في الذهب دورًا كبيرًا في تحديد سعر اوقية الذهب عالميا، حيث يلجأون إليه كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية.

سعر اوقية الذهب عالميا

وعبر السطور التالية، الموجز ينقل لكم آخر تحديث طرأ على سعر اوقية الذهب عالميا بجانب أسعار الذهب اليوم بختام تعاملات الخميس الموافق 12-9-2024.

علمًا أن الذهب يستخدم في الصناعات التكنولوجية وصناعة المجوهرات، ما يخلق طلبًا ثابتًا يؤثر على سعر اوقية الذهب عالميا، بالإضافة إلى أن كمية الذهب المستخرجة من المناجم تؤثر أيضًا في السعر؛ فعندما ينخفض الإنتاج يزيد السعر نتيجة انخفاض العرض، كما يلجأ الناس إلى شراء الذهب كوسيلة لحماية قيمة أموالهم من التضخم، حيث يحتفظ الذهب بقيمته على المدى الطويل، عندما يرتفع معدل التضخم، يزيد الطلب على الذهب، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

وهناك أيضًا علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وسعر الذهب، وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يتجه المستثمرون نحو الأدوات المالية ذات العائد المرتفع مثل السندات، وبالتالي يقل الطلب على الذهب ويهبط سعره، والعكس صحيح؛ عندما تنخفض أسعار الفائدة، يرتفع سعر الذهب بسبب زيادة الإقبال عليه.

وإليكم آخر تحديث طرأ على سعر اوقية الذهب عالميا وهي كالتالي:

سعر اوقية الذهب عالميا

بلغ سعر اوقية الذهب عالميا نحو 2547.99 دولار للبيع و 2547.72 دولار للشراء بتراجع وصل لـ 5 دولارات.

وعبر التقرير التالي، الموجز يقدم لكم آخر تطورات سعر الذهب اليوم بختام التعاملات الخميس الموافق 12-9-2024، عقب ارتفاعه 5 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، بنهاية اليوم نحو 3440 جنيهًا للبيع ونحو 3430 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

سعر اوقية الذهب عالميا

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3931.5 جنيه للبيع ونحو 3920 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ5.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3603.75 جنيه للبيع ونحو 3593.25 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ5.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3440 جنيهًا للبيع ونحو 3430 جنيهًا للشراء بارتفاع لحوالي 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2948.5 جنيه للبيع ونحو 2940 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ4.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2293.25 جنيه للبيع ونحو 2286.75 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ3.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27520 جنيهًا.

إقرأ أيضًا:

تحرك مفاجئ في سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 12-9-2024

ارتفاع جنوني في سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 12-9-2024