‎تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 11 سبتمبر 2024 مقابل الجنيه والريال والدولار

موقع الموجز يستعرض لكم تفاصيل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك 11 سبتمبر 2024، ونقدم لكم أحدث المعلومات حول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، والريال السعودي، وكذلك أمام الدولار الأمريكي.

كم سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

لم يشهد الدينار الكويتي تغييرات كبيرة في الأسعار ببعض البنوك. إليكم الأسعار المحدثة:

البنك المركزي: للشراء 158.574 جنيه، للبيع 158.027 جنيه.

البنك الأهلي المصري: للشراء 158.721 جنيه، للبيع 157.670 جنيه.

بنك مصر: للشراء 158.439 جنيه، للبيع 157.741 جنيه.

بنك القاهرة: للشراء 158.565 جنيه، للبيع 157.773 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: للشراء 158.754 جنيه، للبيع 153.460 جنيه.

البنك التجاري الدولي: للشراء 158.721 جنيه، للبيع 152.375 جنيه.

بنك الإسكندرية: للشراء 158.721 جنيه، للبيع 152.177 جنيه.

البنك الأهلي القطري: للشراء 158.565 جنيه، للبيع 150.244 جنيه.

بنك أجريكول: للشراء 159.486 جنيه، للبيع 157.356 جنيه.

البنك المصري الخليجي: للشراء 158.867 جنيه، للبيع 149.761 جنيه.

بنك الكويت الوطني: للشراء 158.893 جنيه، للبيع 149.372 جنيه.

المصرف المتحد: للشراء 158.689 جنيه، للبيع 146.364 جنيه.

المصرف العربي الدولي: للشراء 158.689 جنيه، للبيع 158.143 جنيه.

بنك الشركة المصرفية (سايب): للشراء 158.580 جنيه، للبيع 158.140 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: للشراء 160.351 جنيه، للبيع 150.594 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: للشراء 158.754 جنيه، للبيع 153.078 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني: للشراء 158.689 جنيه، للبيع 158.143 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: للشراء 158.689 جنيه، للبيع 158.143 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي يعتمد على تحركات السوق المالية، ولكنه يميل للثبات بشكل نسبي. يمكن أن تجد أسعار الدينار الكويتي في البنوك مرتفعة قليلاً مقارنة بالأسواق الأخرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي تحركات طفيفة في الأسواق العالمية. وفقًا للنشرة اليومية لبنك الكويت المركزي، ارتفع الدينار الكويتي بنسبة 0.03% مقابل الدولار الأمريكي وعدد من العملات العربية.

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يظهر استقراراً نسبياً في أغلب البنوك، مع بعض الفروقات الطفيفة بين الأسعار المعلنة في البنوك المختلفة.

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