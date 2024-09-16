سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الإثنين 16 - 9 - 2024

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر أمام الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، مع تفاوت طفيف في الأسعار بين قطاع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

يقدم لكم موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، وذلك ضمن اطار خدمتها اليومية، لنشر جميع الأسعار والخدمات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم نحو 159.32 جنيه للشراء، و157.71 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

يقدر سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي بحوالي 12.31 ريال سعودي. يتأثر هذا السعر بتحركات السوق المالية، لكنه يميل للثبات نسبياً مقارنة بأسواق أخرى.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

تباينت أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري: 158.851 جنيه للشراء، و158.346 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 158.851 جنيه للشراء، و158.346 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 158.732 جنيه للشراء، و152.596 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 158.732 جنيه للشراء، و152.596 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 158.951 جنيه للشراء، و157.769 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 158.951 جنيه للشراء، و157.769 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 158.951 جنيه للشراء، و158.121 جنيه للبيع.

بنك مصر: 158.951 جنيه للشراء، و158.121 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 158.853 جنيه للشراء، و152.429 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 158.853 جنيه للشراء، و152.429 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول: 159.652 جنيه للشراء، و157.515 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 159.652 جنيه للشراء، و157.515 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 158.951 جنيه للشراء، و157.971 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 158.951 جنيه للشراء، و157.971 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 159.125 جنيه للشراء، و149.565 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 159.125 جنيه للشراء، و149.565 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 158.821 جنيه للشراء، و146.606 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 158.821 جنيه للشراء، و146.606 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 158.815 جنيه للشراء، و158.27 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 158.815 جنيه للشراء، و158.27 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب: 158.82 جنيه للشراء، و158.27 جنيه للبيع.

بنك سايب: 158.82 جنيه للشراء، و158.27 جنيه للبيع. سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي: 160.583 جنيه للشراء، و150.812 جنيه للبيع.

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