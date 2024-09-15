العملات الأجنبية الآن.. تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15-9-2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا وذلك قبيل استئناف البنوك نشاطها غدًا الاثنين بعد انتهاء إجازة المولد النبوي. تأتي هذه الأسعار بعد قرار البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بتثبيت سعر الفائدة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي أسعار الدولار في مختلف البنوك وفقًا لأحدث البيانات.

بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار استقرارًا عند 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

استقر سعر صرف الدولار عند 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

حافظ الدولار على استقراره عند 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر الدولار 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

سجل الدولار 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل الدولار 48.39 جنيه للشراء، و48.49 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.30 جنيه للشراء و 53.46 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.10 جنيه للشراء و 63.31 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.61 جنيه للشراء و 56.81 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.91 جنيه للشراء و 34.01 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.79 جنيه للشراء و 6.81 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.34 جنيه للشراء و 158.85 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء و 13.20 جنيه للبيع.

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