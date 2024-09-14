أسعار العملات الأجنبية.. اطلع على سعر الدولار اليوم السبت 14-9-2024

شهدت أسعار العملات الأجنية ، استقرارا خلال تعاملات اليوم السبت 14-9-2024، داخل البنوك وشركات الصرافة، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري حسب آليات الأسواق، وتوفير جميع العملات بالبنوك وشركات الصرافة بسعر موحد.

وتتزايد عمليات البحث بشكل مستمر على المنصات الالكترونية المختلفة، للاستفسار عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بعد السيطرة على السوق السوداء والقضاء على تدوال العملات الاجنبية بداخلها، ونجحت الحكومة في سد الفجوة الكبيرة بين أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك والأسواق الموازية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه

ويهتم عدد كبير من المصريين المتعاملين مع سوق الصرافة، وخاصة ممن لهم أقارب يعملون بالخارج بالتعرف على بورصة أسعار العملات الأجنبية في مصر وخاصة سعر الدولار مقابل الجنبه، على مدار اليوم ، ولذا يستعرض " الموجز"، خلال السطور التالية أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك العامة والخاصة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك

يعتبر سعر صرف الدولار متغيرا، منذ صدور قرار البنك المركزي في شهر مارس الماضي بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار وكافة العملات الأجنبية، وقفا لاليات العرض والطلب داخل أسواق الصرافة.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي داخل البنوك المصرية اليوم السبت 14-9-2024 نحو 3.75 ريال

سعر الدولار مقابل اليورو

كما بلغ سعر الدولار الامريكي مقابل اليورو الأوروبي حوالي 4.92 يورو

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.50 جنيه للبيع.

أسعار العملات

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.30 جنيه للشراء و 53.46 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.10 جنيه للشراء و 63.31 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.61 جنيه للشراء و 56.81 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.91 جنيه للشراء و 34.01 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.79 جنيه للشراء و 6.81 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.34 جنيه للشراء و 158.85 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء و 13.20 جنيه للبيع.

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