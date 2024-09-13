اسعار العملات اليوم في مصر.. الدولار بكام النهاردة

اسعار العملات اليوم في مصر.. تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تهم مختلف شرائح المجتمع، سواء كانوا مستثمرين، تجارًا، أو حتى أفرادًا عاديين يعتمدون على التحويلات المالية أو يرغبون في السفر.

وتختلف اسعار العملات اليوم في مصر بشكل يومي، متأثرة بعوامل متعددة مثل العرض والطلب، السياسات النقدية، والأحداث الاقتصادية العالمية.

اسعار العملات اليوم في مصر

الموجز يستعرض في هذا المقال، آخر تحديث طرأ على اسعار العملات اليوم في مصر بختام يوم الجمعة الموافق 13-9-2024، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على سعر الصرف وأهم العملات المتداولة.

وتتأثر اسعار العملات اليوم في مصر بعدة عوامل رئيسية، ومن أهم هذه العوامل التي تؤثر على اسعار العملات اليوم في مصر، العرض والطلب، فإذا زاد الطلب على عملة معينة (مثل الدولار أو اليورو) مقارنةً بالعرض المتاح منها، سيرتفع سعر تلك العملة مقابل الجنيه المصري، كما يتحكم البنك المركزي المصري في السياسة النقدية من خلال تحديد سعر الفائدة والاحتياطي النقدي، وإذا قرر البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة، قد يؤدي ذلك إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تحسين قيمة الجنيه.

كما تؤثر اسعار العملات اليوم في مصر على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، واستقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية يشجع على دخول استثمارات جديدة، في حين أن انخفاض قيمته قد يؤدي إلى انسحاب بعض المستثمرين.

وعبر الآتي، الموجز يرصد تناول معكم آخر التطورات التي طرأت على أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات الجمعة الموافق 13-9-2024، حيث شهدت استقرارًا لبعض من العملات هي: «الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 48.3668 جنيه للشراء، و 48.5052 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

اسعار العملات اليوم في مصر

سجل سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو 53.3051 جنيه للشراء، و 53.4624 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو 63.1042 جنيه للشراء، و 63.3187 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 12.8882 جنيه للشراء، و 12.9258 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 158.3462 جنيه للشراء، و 158.8512 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 13.1679 جنيه للشراء، و 13.2070 جنيه للبيع.

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