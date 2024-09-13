سعر الريال السعودي من أكثر العملات التي يحرص الكثيرون في مصر على متابعتها، وبخاصة مع موسم عمرة المولد النبوي الشريف، والرغبة في تحويل الجنيه المصري إلى ريال سعودي للمعتمرين.

ومع تزايد أهميتها، يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من التفاصيل عن ‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024.

ويرتفع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري عندما يزيد الطلب عليه، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة أو عند زيادة تحويلات المصريين العاملين في السعودية.

‎الريال السعودي بكام مصري

يذكر أن المصريون العاملون في السعودية يشكلون شريحة كبيرة من القوة العاملة المهاجرة، ويقومون بتحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى مصر بشكل مستمر، هذه التحويلات تعتبر أحد العوامل المهمة التي تؤثر على حجم الطلب على سعر الريال السعودي مقابل الدولار والجنيه أيضًا.

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم للشراء : 12.88 جنيه، وللبيع: 12.92 جنيه.

‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 12.876 جنيه للشراء، و12.90 للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قطر الوطني نحو 12.88 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

‎سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

‎سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي:3.752 ريال سعودي

‎اليورو مقابل الريال السعودي

سجل اليورو مقابل الريال السعودي: 4.13 ريال سعودي

جنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

جنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي: 4.9 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي: 4.3 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي:

سجل الين الياباني مقابل الريال السعودي: 0.0264 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي:

سجل اليوان الصيني مقابل الريال السعودي: 0.528 ريال سعودي

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