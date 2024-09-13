‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 13-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الجمعة.

أسعار الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الخميس وبقيت بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة حيث راهن المتداولون على أن المعدن الأصفر سيظل يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2516.88 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 2544.55 دولار للأوقية.

متى ينزل سعر الذهب

واستفاد الذهب من بعض الطلب المتزايد على الملاذ الآمن خلال الأسبوع الماضي، وخاصة مع مخاوف الركود في الولايات المتحدة التي أضرت بالأسواق التي تحركها المخاطر.

وفي وقت سابق، أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك أن المتداولين قلصوا إلى حد كبير توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع الآن أن يسن البنك المركزي خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لبيانات CME Fedwatch.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 عند: 2952.9 جنيه.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 ليسجل نحو: 3445 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 نحو: 3937.1 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,635

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,049

جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,232

جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,005

جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,551

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,565

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 90,510

سعر سبيكة الذهب أوقية: 134,634

سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,517

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 140,345

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 224,725

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 448,563

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,147

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,463,466

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,235,722

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