المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 13-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.
وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الجمعة.
أسعار الذهب عالميا
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الخميس وبقيت بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة حيث راهن المتداولون على أن المعدن الأصفر سيظل يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2516.88 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 2544.55 دولار للأوقية.
متى ينزل سعر الذهب
واستفاد الذهب من بعض الطلب المتزايد على الملاذ الآمن خلال الأسبوع الماضي، وخاصة مع مخاوف الركود في الولايات المتحدة التي أضرت بالأسواق التي تحركها المخاطر.
وفي وقت سابق، أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك أن المتداولين قلصوا إلى حد كبير توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع الآن أن يسن البنك المركزي خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لبيانات CME Fedwatch.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
- استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 عند: 2952.9 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
- استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 ليسجل نحو: 3445 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
- استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 نحو: 3937.1 جنيه.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,635
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,049
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,232
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,005
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,551
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,565
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 90,510
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 134,634
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,517
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 140,345
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 224,725
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 448,563
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,147
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,463,466
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,235,722
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