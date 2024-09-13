العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 13-9-2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 13-9-2024, حالة من الاستقرار مقارنة بأمس الخميس, آخر يوم عمل في البنوك المصرية، التي يبلغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر العملات الأجنبيه وسعر الدولار مقابل الجنيه ، في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الأهلي



سجل سعر الدولار في بنك الأهلي نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر



سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة



سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد



سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول



سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي



سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المصري الخليجي



سجل سعر الدولار في بنك المصري الخليجي نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس



سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار اليوم



سجل البنك المصري لتنمية الصادرات أقل سعر للدولار، حيث بلغ نحو 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي



بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية والتعمير والإسكان



سجل بنكا التنمية الصناعية والتعمير والإسكان سعر الدولار عند 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي



سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك سايب

سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار في بنك سايب نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول والإسكندرية



سجل سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك HSBC و"التجاري الدولي CIB"



سجلت هذه البنوك سعر الدولار عند 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك أبوظبي التجاري والأهلي الكويتي



وصل سعر الدولار في هذه البنوك إلى 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي



سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك



سجل "ميد بنك" أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

جاءت أسعار العملات الأجنبية الأخرى كالتالي:

العملة شراء بيع دولار أمريكي 48.3267 48.4267 يورو 53.3961 53.5115 جنيه إسترليني 63.2548 63.3905 فرنك سويسري 57.1035 57.2284 100 ين ياباني 34.0977 34.1707 ريال سعودي 12.8789 12.9062 دينار كويتي 158.1939 158.5732 درهم إماراتي 13.1569 13.1856 يوان صيني 6.7951 6.8096

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2024 مقابل الجنية المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات.. الأخضر مستقر