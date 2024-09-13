siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 13-9-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 13-9-2024, حالة من الاستقرار مقارنة بأمس الخميس, آخر يوم عمل في البنوك المصرية، التي يبلغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر العملات الأجنبيه وسعر الدولار مقابل الجنيه  ، في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

لا يفوتك

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. العملة الخضراء بكام

‎أسعار العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12-9-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الأهلي


سجل سعر الدولار في بنك الأهلي نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر


سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة


سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد


سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول


سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي


سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المصري الخليجي


سجل سعر الدولار في بنك المصري الخليجي نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس


سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار اليوم


سجل البنك المصري لتنمية الصادرات أقل سعر للدولار، حيث بلغ نحو 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي


بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية والتعمير والإسكان


سجل بنكا التنمية الصناعية والتعمير والإسكان سعر الدولار عند 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي


سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك سايب

سعر الدولار  اليوم


سجل سعر الدولار في بنك سايب نحو 48.38 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول والإسكندرية


سجل سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك HSBC و"التجاري الدولي CIB"


سجلت هذه البنوك سعر الدولار عند 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك أبوظبي التجاري والأهلي الكويتي


وصل سعر الدولار في هذه البنوك إلى 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي


سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك


سجل "ميد بنك" أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

جاءت أسعار العملات الأجنبية الأخرى كالتالي:

العملةشراءبيع
دولار أمريكي48.326748.4267
يورو53.396153.5115
جنيه إسترليني63.254863.3905
فرنك سويسري57.103557.2284
100 ين ياباني34.097734.1707
ريال سعودي12.878912.9062
دينار كويتي158.1939158.5732
درهم إماراتي13.156913.1856
يوان صيني6.79516.8096

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2024 مقابل الجنية المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات.. الأخضر مستقر

لا يفوتك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يوليو 2024 في 5 بنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 28-7-2024 قبل بداية التعاملات

سعر الدولار اليوم السبت 27-7-2024 بيع وشراء
تم نسخ الرابط