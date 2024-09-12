‎أسعار العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12-9-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه.. يهتم المواطنون في مصر بمتابعة سعر صرف الدولار يوميًا، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار العديد من السلع والخدمات، بما في ذلك الأدوية، والسيارات، والأجهزة الكهربائية. لذا، معرفة سعر الدولار اليوم يعتبر أمرًا مهمًا لعدد كبير من الأسر.

سعر الدولار في البنوك المصرية

افتتح متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، في البنك المركزي عند حوالي 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه, وفقًا لآخر تحديث وارد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سجّل بنك مصر سعر الدولار عند 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم



قدّم بنك القاهرة سعر الدولار بمقدار 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني



عرض بنك قطر الوطني سعر الدولار عند 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي



سجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار عند 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي



وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 48.34 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي



سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار عند 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد



بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

سعر اليورو:

سجّل اليورو في البنك المركزي المصري حوالي 53.38 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني:

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 63.24 جنيه للشراء و63.42 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري:

قدّم البنك المركزي المصري سعر الفرنك السويسري عند 57.06 جنيه للشراء و57.24 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني:

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري حوالي 34.11 جنيه للشراء و34.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي:

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.87 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي:

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري إلى 158.15 جنيه للشراء و158.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي:

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري حوالي 13.15 جنيه للشراء و13.19 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني:

بلغ سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.79 جنيه للشراء و6.81 جنيه للبيع.

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