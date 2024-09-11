‎أسعار العملات الأجنبية الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11-9-2024 في البنوك

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة اليوم الأربعاء، 11 سبتمبر 2024، وفقاً لأحدث البيانات، حيث يبلغ سعر الدولار اليوم 48.28 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الآن

ويحرص الموجز على متابعة ونشر أسعار الدولار والعملات الأخرى بانتظام لتلبية اهتمامات القراء، حيث أن سعر الدولار يؤثر بشكل كبير على استقرار أسعار السلع.

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك المركزي: 48.427 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 48.42 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.42 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.42 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.47 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.42 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.42 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 48.4 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

بنك أجريكول: 48.39 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.4 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 48.42 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 48.4 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 48.41 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 48.4 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

بنك سايب: 48.4 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الريال السعودي واليورو

الدولار مقابل الريال السعودي: 3 ريالات سعودية.

الدولار مقابل اليورو: 0.9022 يورو، بزيادة 0.2444%.

‏‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

اليورو: 53.56 جنيه للشراء و53.74 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.42 جنيه للشراء و63.63 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.88 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 158.51 جنيه للشراء و159.01 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.16 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.

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