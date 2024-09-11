عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2024 .. اعرف الرسوم

يتساءل العديد من المواطنين عن عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2024 أو رسوم السحب من ATM، خاصة بعد أن أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن التفاصيل الكاملة لهذه الرسوم، حسث تتنوع الرسوم بحسب نوع البطاقة المصرفية المستخدمة، سواء كانت بطاقات الخصم المباشر، المدفوعة مقدماً، أو بطاقات الائتمان، وكذلك بحسب ما إذا كانت البطاقة تابعة للبنك الذي تتم من خلاله عملية السحب أو لبنك آخر، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

عمولة السحب من ماكينة بنك آخر 2024

وفي منتصف أبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي المحلي باستخدام البطاقات البنكية عبر ماكينات الصراف الآلي، من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه يومياً، بهدف تسهيل عمليات السحب النقدي للعملاء.

البنك التجاري الدولي (CIB)

بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً: رسوم السحب 5 جنيهات لكل عملية.

بطاقات الائتمان: رسوم السحب 4% من قيمة المبلغ المسحوب، بحد أدنى 40 جنيهاً.

بنك مصر

بطاقات الائتمان: رسوم السحب 2% من قيمة العملية، بحد أدنى 15 جنيهاً، بينما تُفرض رسوم 5% بحد أدنى 50 جنيهاً على البطاقات الإسلامية.

بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً: رسوم السحب 5 جنيهات لكل عملية.

البنك الأهلي المصري

بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً: رسوم السحب 5 جنيهات لكل عملية.

بطاقات الائتمان: رسوم السحب 2% من المبلغ المسحوب، بحد أدنى 20 جنيهاً، بالإضافة إلى الفوائد التي تبدأ من تاريخ السحب.

بنك أبوظبي الأول

بطاقات الائتمان: رسوم السحب 4% من المبلغ المسحوب، بحد أدنى 40 جنيهاً.

بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً: رسوم السحب 5 جنيهات لكل عملية.

بنك الإسكندرية

بطاقات الائتمان: رسوم السحب 3% من المبلغ المسحوب، بحد أدنى 35 جنيهاً.

بطاقات الخصم المباشر: رسوم السحب 5 جنيهات لكل عملية.

بنك التعمير والإسكان

بطاقات الخصم المباشر: رسوم السحب تتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات لكل عملية.

بطاقات الائتمان: رسوم السحب 2% من المبلغ المسحوب، بحد أدنى 25 جنيهاً.

بنك كريدي أجريكول

بطاقات الخصم المباشر: رسوم السحب 12 جنيهاً لكل عملية.

بطاقات المدفوعة مقدماً: رسوم السحب 20 جنيهاً لكل عملية.

يأتي توضيح عمولة السحب من ماكينة بنك آخر وتحديد قيمة رسومها بهدف زيادة وعي العملاء وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً فيما يخص السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي.