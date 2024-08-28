لو مش عميل للبنك.. تعرّف على رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM من أكثر الأمور التي يتساءل عنها الكثير من العملاء البنوك المختلفة، والذين يعتمدون على سحب السيولة النقدية من آلاف ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

وتختلف عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM لغير عملاء البنك من بنك، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM إذا كنت من عملاء نفس البنك:

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات.

رسوم السحب من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي: 7 جنيهات.

رسوم السحب من ماكينات ATM بنك القاهرة: 5 جنيهات.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بنك مصر: 5 جنيهات.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي ATMإذا لم تكن من عملاء نفس البنك:

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي: جنيهان.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكو : جنيهان.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول :3 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي التجاري: 3 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك الإمارات دبي الوطني: جنيهان.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الإسكندرية :3 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك فيصل الإسلامي: 3 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك HSBC: مجانًا.

عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك ناصر الإجتماعي: جنيهًا واحدًا.

عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك QNB: جنيهان.

عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك العربي الإفريقي الدولي: 3 جنيهات.

عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان: مجانًا.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي: 3 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك القاهرة: 5 جنيهات.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصر: جنيهان.

رسوم الاستعلام عن الرصيد النقدي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.

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