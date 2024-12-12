إخلاء سبيل مدير مدرسة سعد الشربيني بالدقهلية وحبس المعتدين عليه

النيابة تقرر إخلاء سبيل مدير المدرسة بعد الاعتداء عليه.. أعلنت النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي عن قرار النيابة بإخلاء سبيل خالد بركات، مدير مدرسة سعد الشربيني في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد أن تم الاستماع لأقواله في واقعة الاعتداء التي تعرض لها من قبل مجموعة من البلطجية خلال اليوم الدراسي، وأدى الاعتداء إلى إصابته بجروح قطعية، ويرصد الموجز التفاصيل.

دعوة للمساندة القانونية والمعنوية للمدير المعتدى عليه

أكد حازم الألفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، أن النقابة قامت بتنفيذ تكليفات نقيب المعلمين لتقديم الدعم الكامل للمدير المعتدى عليه. وأشار الألفي إلى أن عصام فودة، رئيس اللجنة النقابية بمنية النصر، قد توجه إلى منزل مدير المدرسة لمساندته، وتلبية كافة طلباته، بالإضافة إلى توفير محامي النقابة الفرعية لمرافقته خلال التحقيقات، حرصًا على ضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية والمعنوية.

إجراءات إخلاء سبيل المدير وعودته إلى منزله

بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، أعلنت النقابة العامة للمعلمين عن إنهاء إجراءات إخلاء سبيل خالد بركات، حيث تم إخراجه من سراي النيابة ليعود إلى منزله.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس يتطلب دعم المعلمين وحقوقهم، خاصة في مواجهة أي نوع من الاعتداءات التي يمكن أن تؤثر على بيئة العمل التعليمية.

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