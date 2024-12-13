منخفض أوروبي يضرب البلاد يصل إلي 6 درجات مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأيام القادمة، مشيرة إلى تأثر البلاد بعدة ظواهر جوية، بالإضافة إلى انخفاض جديد في درجات الحرارة .

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، علي حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 24 نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن تشهد البلاد تغيرًا مفاجئًا في حالة الطقس وتقلبات جوية شديدة، حيث تنخفض درجات الحرارة، كما تشهد بعض المناطق عددًا من الظواهر الجوية من أمطار متفاوة الشدة، ونشاطًا للرياح تعمل على زيادة برودة الطقس.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز لتلك الظواهر وموعد انخفاض درجات الحرارة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الأرصاد في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، على أغلب أنحاء البلاد، لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية، في حين تنخفض العظمى على السواحل الشمالية إلى 20 درجة والصغرى إلى 15 درجة وتصل على شمال الصعيد إلى 13 درجة مئوية، ويصاحب ذلك نشاط لحركة الرياح ما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يستمر تأثر الشبورة خلال الأيام المقبلة، وتكون كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد 24 نوفمبر 2024

أشارت الأرصاد، إلى حالة الطقس يوم الأحد 24 نوفمبر، متوقعة أن يكون الطقس مائلًا للبرودة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد 24 نوفمبر:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

اقرأ أيضا : نبأ عاجل.. منخفض أوروبي يضرب البلاد بعنف أول 2022

موعد وصول نوة الفيضة الصغرى .. إليك تفاصيلها وحالة الطقس