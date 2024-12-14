اليوم السبت 14-12-2024.. تعرف علي حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في مصر، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها انخفاض في درجات الحررة، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الامواج يتراوح مابين 3:4 أمتار، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 وغدا الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل علي شمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه سيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الامواج يتراوح مابين 4:3 أمتار.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباح اليوم السبت، علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة علي وسط سيناء.

ولفتت الأرصاد إلى أنه سيكون هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج من 3: 4 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأحد 15 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الأحد 15 ديسمبر، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 20 والصغري 12، والسواحل الشمالية العظمي 20 والصغري 10، وشمال الصعيد العظمي 21 والصغري 6، وجنوب الصعيد 26 والصغري 11.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة علي شمال البلاد، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

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