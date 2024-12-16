إتاحة الإنترنت المجاني بـ 8 محطات بمترو الأنفاق.. تعرف علي المناطق

كشف الخط الثالث لمترو القاهرة في مصر، عن تقديم خدمة الإنترنت المجاني من خلال إتاحة wifi، وتتوفر الخدمة الآن في ثماني محطات رئيسية ويرصد الموجز تفاصيل هذه الخطوة والمناطق المتاح فيها الانترنت مجانا.

كشفت الإدارةالعامة لتشغيل مترو الانفاق عن المناطق المتاح فيها الانترنت وهي العتبة، باب الشعرية، الجيش، العباسية، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، ومحطة الأهرام. حيث أعلنت شركة "آر إي تي بي ديف للنقل كايرو"، المشغلة للخط الثالث للمترو، أن هذه المبادرة تأتي ضمن.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تعكس رؤيتها لتطوير وسائل النقل وتحويلها إلى جزء حيوي من الحياة اليومية، ليس فقط كوسيلة للتنقل، بل كمحور ثقافي يدعم المستخدمين في أداء مهامهم اليومية.

وذلك بعد التخطط لطرح مناقصة دولية لتنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق، بطول 34 كيلومتراً، منتصف العام المقبل، بتكلفة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بحسب مصادر حكومية في تصريحات صحفية.

سيكون على التحالفات الدولية التي ستتقدم للمناقصة تقديم عروض تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات مالية أوروبية، لتغطية التكلفة الأجنبية من المشروع، والتي تشمل الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر، إضافة إلى شراء القطارات. أما التمويل المحلي للأعمال المدنية فسيكون بالجنيه المصري، وتتكفل به الهيئة القومية للأنفاق.

بدء التنفيذ بحلول 2027

من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع فعليًا في عام 2027، على أن يتم إنجازه خلال فترة تمتد إلى ثماني سنوات، حيث سيتم تقسيم مسار الخط إلى مرحلتين.

مشروعات نقل ضخمة أخرى تابعة لهيئة مترو الأنفاق

تواصل مصر أيضًا العمل على مشروعات ضخمة في قطاع النقل، بما في ذلك الخط الرابع للمترو الذي يمتد بطول 19 كيلومترًا، بالإضافة إلى شبكة القطارات السريعة التي تربط العين السخنة بالعلمين الجديدة ومرسى مطروح بطول 675 كيلومترًا، والتي يُخطط لتشغيلها في الربع الثاني من عام 2025.

كما يجري العمل على إنشاء خطي مونوريل يمتدان إلى 100 كيلومتر لربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بداية العام المقبل. ويتم أيضًا تنفيذ خط مترو أنفاق في الإسكندرية بطول 21.7 كيلومتر، مع خطة لافتتاحه في منتصف عام 2026.

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