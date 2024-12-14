تفاصيل الإتفاق بين مصر وفرنسا بشأن مشروع الخط السادس لـ مترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل عن عقدها اتفاق مع فرنسا بشأن مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق،ويرصد الموجز في السطور التالية خطة عمل مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

استكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين

أعلنت وزارة النقل عن توقيعها اتفاقية مع السفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة خطة عمل بشأن مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وبحسب بيان للوزارة حيث أكد المهندس كامل الوزير وزير النقلعلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي.

وزير النقل خلال اللقاء

وأضاف الوزير: هذه الإتفاقية تهدف إلى وضع خطة زمنية محددة لقيام المكتب الإستشاري "ايجيس سيتيك" الفرنسي بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والأعمال المدنية إلى الهيئة القومية للأنفاق لمراجعتها تمهيدًا لقيام شركة ألستوم بتقديم عرضها الفني والتجاري والمالى طبقًا لهذه المواصفات الفنية ليتم دراسته ومراجعته من قبل الحكومة المصرية وإعتماده.

وأشار البيان سيتم عقد اجتماعات شهرية بقيادة وزارة النقل لمتابعة التقدم في تنفيذ هذه الخطة الزمنية لتحقيق الهدف منها.

الخط السادس للمترو سيمتد في مسار موازٍى للخط الأول

وأوضح الوزير أن تنفيذ الخط السادس للمترو سيمتد في مسار موازٍى للخط الأول "العمود الفقري" ‏للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين حيث سيربط شمال القاهرة بجنوبها ويمتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى المعادى الجديدة كما يمتد جنوبًا حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد بطول 38.6 كم وعدد 26 محطة.

وتابع:أنه سيتبادل الخط الخدمة مع الخط الأول للمترو بمحطتي الدمرداش وطره البلد ومع الخط الثالث للمترو بمحطة العباسية ومع الخط الرابع للمترو في محطة السيدة عائشة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى أنه حرصًا من وزارة النقل على توفير وسائل نقل أخضر مستدامة تخدم التوسع العمراني الذى تنشده الدولة حالياً، فإنه جارى دراسة تنفيذ امتداد للخط على طريق السخنة حتى القاهرة الجديدة للربط جنوبًا مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع بمحطة محمد نجيب والربط شمالاً مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس.

كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة اجتماعًا على هامش فعاليات التوقيع لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

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