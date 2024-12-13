تعرف علي الإجراءات القانونية تجاه المنقطعين عن المدارس في قنا

وفقًا لتعليمات وزير التعليم، وجه هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خلال مروره المفاجئ على مدارس إدارة قوص التعليمية، بضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس، والتزام الطلاب بالزي المدرسي، بالإضافة إلى تطبيق ضوابط وقرارات تشغيل الوحدة المنتجة في المدارس، وفيما يلى سيعرض الموجز التفاصيل الكاملة .

منح درجات فعلية وواقعية للطلاب

أكد مدير تعليم قنا على ضرورة منح درجات فعلية وواقعية للطلاب بناءً على أدائهم في التقييمات، مشددًا على عدم الاكتفاء بالتركيز على نقاط القصور والضعف بل العمل على تنميتها. كما نوه بتنفيذ الخطط العلاجية في مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقًا لحصر سجلات القرائية في مختلف مدارس المديرية، مع تكليف المتابعة بمتابعة تنفيذ تلك الخطط.

تنظيم حضور الطلاب وتحفيز الالتزام به بالمدارس

نبه الوكيل خلال زيارته بالأمس على ضرورة التسجيل الفعلي لحضور الطلاب، والتواصل القانوني والودي مع أولياء الأمور لتحفيز الطلاب على الحضور والالتزام، مع محاسبة المنقطعين وفق القواعد. كما شدد على مراجعة سجلات 68 و5 سلوك، وحصر العجز والزيادة في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى تفعيل الأمن والإشراف، وإجراء الصيانات البسيطة العاجلة، والتخلص من الرواكد.

لقب أفضل حديقة

جدير بالذكر أن الوكيل أشاد بحديقة مدرسة قوص الثانوية العسكرية التي فازت بلقب أفضل حديقة على مستوى المديرية في العام الدراسي الماضي، وطلب استكمال أعمال التشجير بزراعة أشجار مثمرة والاستفادة مجددًا من مياه النافورة كجزء من استراتيجيات التنمية المستدامة.



خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس2025

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس2025، والتي جاءت كالتالي :

- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.

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