التعليم: تطبيق نظام البوكليت بامتحان الشهادة الإعدادية متروك لظروف كل محافظة

شغلت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عن شكل الامتحان وهل سيطبق نظام البوكلت أم لا، من قبل الطلاب بمختلف الفصول الدراسية وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية، مما اثار حالة جدل كبير بسبب الحيرة التي أصابت الطلاب واولياء الامور والمدرسين، وفيما يلي سيجاوب الموجز عن تلك التساؤلات .

تطبيق نظام البوكليت بامتحان الشهادة الإعدادية

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في مصر، أنه لا يوجد تغيير في امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن نظام البوكليت سيظل متاحًا في بعض المحافظات حسب الظروف المحلية لكل محافظة.

موعد بدء امتحانات صفوف النقل

كما أشار زلطة إلى أن امتحانات صفوف النقل ستبدأ في 11 يناير وتنتهي في 16 يناير.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير وتستمر حتى 23 يناير. وأوضح أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، الخاصة بصفوف النقل، ستُعقد قبل امتحانات المواد الأساسية.

كما بيّن أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية يتضمن المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع.

نظام عقد امتحانات مواد الفصل الدراسي الأول

أوضح شادي زلطة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الخاصة بصفوف النقل ستُعقد قبل امتحانات المواد الأساسية. أما بالنسبة لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية، فإنه يشمل كلًا من المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع.

تطبيق نظام البوكليت في الامتحانات

ولفت إلى أن تطبيق نظام البوكليت في الامتحانات متروك لكل محافظة وفقًا لظروفها، مؤكدًا أن المواصفات العامة لم تتغير عن العام الماضي.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنا .

-يقوم الطالب باختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.

-يقوم الطالب باختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

-يسجل الطالب الدخول بالبريد المدرسي الموحد.

-كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

-كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

-مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

-تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

-الضغط على تسجيل، وبعدها طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية.

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