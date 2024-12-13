وزير التعليم العالي: تضاعف أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية

حظي ملف تطوير التعليم التكنولوجي في مصر بدعم كبير من القيادة السياسية، حيث يعد من المسارات التعليمية الهامة لتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وفيما يلي سيعرض الموجز كل التفاصيل.

تزويد السوق بالكفاءات الفنية المدربة

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية هذا المسار في تزويد السوق بالكفاءات الفنية المدربة، مشيدًا بما حققته الجامعات التكنولوجية في 2024 من إنجازات في مجال الجودة والتعاون الدولي.

12 جامعة تكنولوجية في مصر

وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تركز على استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتوفير برامج دراسية تواكب احتياجات الصناعة، مع وجود 12 جامعة تكنولوجية حالياً في مصر، كما أشار إلى تضاعف أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية من 15 ألف إلى 30 ألف طالب في العام الدراسي 2024/2025، ما يعكس تغير ثقافة المجتمع تجاه التعليم التكنولوجي.

الدكتور أين عاشور وزير التعليم العالي

تعزيز المهارات وتنمية الخبرات العملية للطلاب

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن البرامج الدراسية في هذه الجامعات تم تصميمها بناءً على احتياجات سوق العمل، بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة، وتوقعات منظمة الهجرة الدولية، مضيفًا أن الجامعات التكنولوجية شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية دولية لتعزيز المهارات وتنمية الخبرات العملية للطلاب.

كما أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبدالغفار، على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع الجامعات الدولية، مشيرًا إلى زيارات تمت إلى ألمانيا وإيطاليا لتبادل الخبرات وتحسين البرامج الدراسية.

الجامعات التكنولوجية تقدم العديد من التخصصات المتميزة مثل تكنولوجيا المعلومات، الميكاترونكس، تكنولوجيا السكك الحديدية، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وغيرها، مما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

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