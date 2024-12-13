الحق ذاكر.. التعليم تعلن عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2025

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025..من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة وخاصة محرك البحث “جوجل” باستمرار من قبل طلاب الهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، لمعرفة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية .

ويأتي ذلك فور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرح جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للتجهيز والتهيئ لدخول امتحانات نصف العام الدراسي.

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025، يتم حالياً إجراء بحث مكثف حول مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، التي ستبدأ في بداية شهر يناير 2025. تتزامن هذه الامتحانات مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك مدارس اللغات، ولذلك أعلنت عن الجداول الرسمية لعقد تلك الامتحانات، والذي جاء كالتالي :

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025

ومن الجدير بالذكر، تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية

كما أضافت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، بالإضافة إلى المواد العلمية، ستُجرى قبل بدء الامتحانات في المواد الأساسية لطلاب الشهادة الإعدادية، وفي خطوة لتسهيل إجراءات الامتحانات، أطلقت الوزارة خدمة تسجيل استمارة الامتحانات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي .

مواصفة الورقة الامتحانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات الجبر والهندسة للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2024/2025، موضحة أن الامتحان يتضمن 10% من الأسئلة للتذكر و30% فهم و40% تطبيق و20% حل المشكلات.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنا .

-يقوم الطالب باختيار الخدمات الإلكترونية من الشريط أعلى الصفحة.



-يقوم الطالب باختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

-يسجل الطالب الدخول بالبريد المدرسي الموحد.

-كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

-كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

-مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

-تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

-الضغط على تسجيل، وبعدها طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 الإلكترونية.

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