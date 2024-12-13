جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى 2025..من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة وخاصة محرك البحث “جوجل” باستمرار من قبل طلاب الهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، لمعرفة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية .

وفيما يلي سيعرض لكم موقع الموجز جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى 2025.

جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى 2025

ونشرت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025.

ويهدف نشر الجدول إلى تمكين الطلاب من الاستعداد الجيد للامتحانات القادم، ويشمل الجدول مواعيد الامتحانات الخاصة بالمواد الدراسية المختلفة، حيث يسعى الأزهر الشريف لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تسهم في تحقيق أفضل نتائج للطلاب.

جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى



جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى الترم الأول 2024 2025

نشرت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2024 2025، وذلك ليستعد الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025

يتبين جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الأول 2025، حيث يوضح اليوم والتاريخ والمادة وزمن الإجابة لكل مادة. ويخضع الطلاب المبصرون لامتحان القرآن الكريم شفهيًا، بينما يُمتحن التلاميذ المكفوفون شفهيًا في المواد المقررة عليهم.

ويوضح جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى الترم الأول 2025 كالتالي:

يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024

امتحان مادة القرآن الكريم لمدة ساعتان من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 إلى 1 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى الترم الأول 2025

يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024

امتحان مادة التربية الإسلامية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.

امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف من الساعة 9 إلى 11:30 صباحًا.

يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024

امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.

امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024

امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.

امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024

امتحان مادة المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة فقط) لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.

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