جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى الترم الأول 2024 2025
جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى 2025..من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة وخاصة محرك البحث “جوجل” باستمرار من قبل طلاب الهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، لمعرفة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية .
وفيما يلي سيعرض لكم موقع الموجز جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى 2025.
جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى 2025
ونشرت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025.
ويهدف نشر الجدول إلى تمكين الطلاب من الاستعداد الجيد للامتحانات القادم، ويشمل الجدول مواعيد الامتحانات الخاصة بالمواد الدراسية المختلفة، حيث يسعى الأزهر الشريف لتوفير بيئة امتحانية مناسبة تسهم في تحقيق أفضل نتائج للطلاب.
جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى الترم الأول 2024 2025
نشرت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2024 2025، وذلك ليستعد الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025
يتبين جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الأول 2025، حيث يوضح اليوم والتاريخ والمادة وزمن الإجابة لكل مادة. ويخضع الطلاب المبصرون لامتحان القرآن الكريم شفهيًا، بينما يُمتحن التلاميذ المكفوفون شفهيًا في المواد المقررة عليهم.
ويوضح جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى الترم الأول 2025 كالتالي:
يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024
امتحان مادة القرآن الكريم لمدة ساعتان من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 إلى 1 ظهرًا.
يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024
امتحان مادة التربية الإسلامية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.
امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 إلى 12:30 ظهرًا.
يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024
امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف من الساعة 9 إلى 11:30 صباحًا.
يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024
امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.
امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 إلى 12:30 ظهرًا.
يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024
امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.
امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 إلى 12:30 ظهرًا.
يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024
امتحان مادة المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة فقط) لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.
اقرأ أيضًا:
جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الإبتدائي بالأزهر والتعليم
- جدول امتحانات الصف الرابع الأزهرى
- امتحانات الصف الرابع الازهرى
- امتحانات نصف العاام
- جدول امتحانات الشهادة الإعدادية
- جدول امتحانات
- جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي
- امتحانات الصف الرابع الابتدائي
- المعاهد الأزهرية
- امتحانات الفصل الدراسي الأول
- امتحانات الشهادة الإعدادية
- قطاع المعاهد الأزهرية
- امتحانات الفصل الدراسي
- الفصل الدراسي الأول 2025
- جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
- امتحانات الصف الرابع
- الموجز
- جريدة الموجز