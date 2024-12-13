موعد بداية الترم الثاني 2025 للمدارس والجامعات.. تعد محط اهتمام العديد من الطلاب، الذين يبحثون عن موعد الفصل الدراسي الثاني بناءً على الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

ويحرص الطلاب على معرفة تفاصيل مواعيد الامتحانات والإجازات لتخطيط دراستهم واستعدادهم للمرحلة المقبلة، وفيما يلى سنكشف لكم من خلال موقعنا الموجز بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2025 في المدارس والجامعات.

موعد بداية الترم الثاني 2025 للمدارس والجامعات

ففي البداية ننقل لكم موعد بداية الترم الثاني 2025 للمدارس والجامعات، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 يوم السبت الموافق 11 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2024، عقب الانتهاء من الامتحانات، سيحصل الطلاب على إجازة منتصف العام الدراسي، التي تبدأ يوم السبت 25 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين، حيث ينتهي هذا الفصل يوم الخميس 6 فبراير 2025. تستعد المدارس والجامعات لاستئناف الدراسة بعد انتهاء هذه الإجازة.

موعد بداية الترم الثاني 2025 للمدارس والجامعات

بداية الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات

أما بالنسبة لبداية الترم الثاني، فينطلق الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات يوم 8 فبراير 2025، ويستمر حتى 5 يونيو 2025، بعدد 97 يومًا دراسيًا فعليًا، بما في ذلك أيام الدراسة بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، هذا الفصل يشمل عدة تحديات أكاديمية للطلاب، حيث يتعين عليهم مواصلة التحصيل الدراسي استعدادًا للامتحانات النهائية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وتم تحديد موعد بداية الترم الثاني 2025 للمدارس والجامعاتمن خلال تحديد مواعيد الامتحانات بشكل دقيق، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 24 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، في حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025.

إن تحديد هذه المواعيد بدقة يساعد الطلاب على تنظيم وقتهم والتحضير الجيد للفصل الدراسي الثاني، الذي يعد مرحلة هامة في مسيرتهم التعليمية.

خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس2025

- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.

خريطة العام الدراسي الجديد بالجامعات 2025

- 28 سبتمبر: بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد.

- 4 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 29 مايو: نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

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