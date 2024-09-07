بعد انطلاقه.. تعرف على أماكن معارض أهلا مدارس 2024 في 17 محافظة

مع افتتاح معارض أهلا مدارس لعام 2024 اليوم الخميس، الموافق 5 سبتمبر، يتزايد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن أماكن إقامة هذه المعارض. تستمر فترة المعارض حتى يوم الجمعة، 20 سبتمبر 2024، وتعد فرصة جيدة للأسر لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة استعدادًا للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم السبت، 21 سبتمبر 2024.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين، وتسعى دائمًا إلى إقامة معارض جماهيرية توفر من خلالها مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة، هذه المعارض تهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم خصومات كبيرة على مختلف السلع كما فى معارض أهلا مدراس 2024.

معرض أهلاً مدارس 2024

يُعد معارض أهلاً مدارس 2024 من أبرز هذه المعارض، حيث يُقام سنويًا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يهدف المعرض إلى مساعدة أولياء الأمور في تلبية احتياجات أبنائهم من مستلزمات المدرسة بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية بخصومات تصل إلى 40%، ويعرض لكم الموجز خلال السطور التالية خريطة أماكن معارض أهلا مدراس 2024.

الخدمات والسلع المقدمة فى معارض أهلا مدراس 2024

وتتوفر السلع الغذائية الأساسية داخل معارض أهلا مدراس 2024 بأسعار منخفضة، مما يساعد الأسر في تجهيز احتياجات أبنائهم مع بداية العام الدراسي، ويشمل المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات مثل:

-الملابس المدرسية

-الأحذية

-الشنط المدرسية

-الأدوات الكتابية والكراسات

-السلع الغذائية الأساسية

أماكن معارض أهلا مدراس 2024

محافظة القاهرة:

محطة المؤسسة، شبرا الخيمة

مدينة نصر، أرض المعارض

مبنى جهاز تنمية المشروعات، مدينة نصر

محافظة الجيزة:

ميدان الجيزة

حي إمبابة

شارع فيصل الرئيسي

العمرانية

البدرشين

حدائق أكتوبر

محافظة الإسكندرية:

مجمع الكليات، أرض المعارض، الأزاريطة (سوتر)

محافظة كفر الشيخ:

(دسوق، مطوبس، سيدي سالم، الرياض، بيلا، قلين، الحامول، برج البرلس، سيدي غازي، مسير، بلطيم)

محافظة الشرقية:

مدينة هيا، بجوار هندسة الري

محافظة القليوبية:

شبرا الخيمة، ميدان المؤسسة

بنها، شارع فريدا ندا

محافظة مرسى مطروح:

(الخمام، العلمين، سيدي براني، النجيلة)

محافظة البحر الأحمر:

(القصير، الغردقة، رأس غارب)

مكتبات متنقلة تتجول في المحافظة بسبع سيارات

محافظة الدقهلية:

المنصورة، حديقة الأسرة أمام ديوان حي شرق

محافظة البحيرة:

(أحمص، كفر الدوار، إيتاي البارودي، دمنهور، الدلتجات، شبراخيت، كوم حمادة، راشيد، إدكو، 42 منفذ صغير في القرى المختلفة)

محافظة الوادي الجديد:

ميدان المستشفى، الداخلة

شارع النبوي المهندس، الخارجة

محافظة الغربية:

حي ثاني طنطا

محافظة أسيوط:

ميدان الشهيد أحمد جلال

محافظة المنيا:

كورنيش النيل، بالقرب من معهد الأورام

محافظة الأقصر:

(منطقة أبو الجود، السوق الحضر، مدينة إسنا أمام محكمة السكة الحديد)

محافظة بني سويف:

خلف الصالون الأخضر

محافظة سوهاج:

مدينة نصر، حي شرق

المعارض مستمرة حتى 20 سبتمبر 2024،

اقرأ ايضا

دليلك الشامل لاختيار مقاسات شنط المدراس المناسبة لأطفالك

تعرف على سعر شنط المدارس 2024.. قبل بداية العام الجديد



