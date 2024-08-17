سعر شنط المدارس 2024.. يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب المقبلين على بداية عام جديد وعام دراسي قادم، لذلك يهتم العديد بمعرفة سعر شنط المدارس 2024 لكافة المراحل العمرية، وأرخص الأماكن لبيع الشنط.

تعرف على سعر شنط المدارس 2024.. قبل بداية العام الجديد

سعر شنط المدارس 2024

ينشر لكم موقع «الموجز» أبرز المعلومات والتفاصيل عن سعر شنط المدارس 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هــنــــــــــــــــــــــــا.

سعر شنط المدارس 2024

- يصل سعر شنطة مدرسية صغيرة شكل كرتوني بسعر 235 جنيه.

- سعر شنطة مدرسية حجم وسط بالإضافة إلى مقلمة هدية بسعر 546 جنيه.

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- سعر شنطة مدرسية ألوان دون أشكال بسعر 410 جنيه، حجم وسط.

- سعر شنطة سبايدر مان ومقلمة ولانش بوكس بسعر 616 جنيه.

- سعر شنطة مدرسية باللون البينك شكل ايلسا بسعر 300 جنيه، حجم صغير.

- سعر شنط ظهر للبنات حجم كبير 905 جنيه.

طلاب الثانوية العامة

- تسجل سعر شنط مدرسية عالية الجودة بتصميم كرتوني ثلاثي الابعاد للأولاد مقاومة للمياه بسعر 705 جنيه.

- سعر مجموعة شنط مدرسية 16 انش من نوفا كيدز مكونة من 5 قطع مع عربة أطفال بسعر 1600 جنيه.

- سعر شنطة ظهر بعجلات عالية الجودة مقاس 18 انش للأطفال بسعر 1800 جنيه.

- سعر شنطة ظهر مدرسية للأطفال مع حافظة طعام لانش باج بتصميم سونيك من جاريبو باجز بسعر 400 جنيه.



أرخص الأماكن في مصر لبيع شنط المدارس 2024

-يوجد في أحد ممر الدرب الجديد والذي يقع في منطقة الموسكي بالعتبة، ومتخصص في بيع الشنط المدرسية بأسعار تبدأ من 150 جنيها.

- شارع كوم الشيخ سلامة في منطقة العتبة، ومتخصص في بيع الشنط المدرسية بأسعار تبدأ من 150 جنيها.

- شادر المستلزمات المدرسية التابع لحزب مستقبل الوطن بمنطقة دار السلام، بشارع الفيوم، وتبدأ أسعار الشنط المدرسية به من 100 وحتى 370 جنيها.

- شارع أبو طالب بمنطقة دار السلام بجوار محطة مترو دار السلام، ويشمل مجموعة من المحلات التي تبيع الشنط المدرسية بخصومات وأسعار مخفضة، وتبدأ أسعارها فيه من 100 وحتى 350 جنيها.

- شارع الفجالة متفرع من ميدان رمسيس، متخصص في بيع المنتجات الورقية ومستلزمات المدارس كلها بأسعار الجملة وأسعار مخفضة، وتبدأ أسعار شنط المدارس به من 150 وحتى 370 جنيها.

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