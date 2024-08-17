تفاصيل تقديم مدارس المتفوقين STEM.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم مدارس المتفوقين لعام 2025، مخصصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

مدارس المتفوقين في مصر

كما يتم التقديم بمدارس المتفوقين 2025 إلكترونيًا حتى 31 يوليو عبر الرابط الذي أتاحته الوزارة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مدارس المتفوقين 2025

شروط التقديم في مدارس المتفوقين 2025

-يشترط أن يكون الطالب حاصل على مجموع درجات 274.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 98% من المجموع الكلي.

-في حال كان المجموع 266 درجة بنسبة 95% فأكثر، يجب أن يكون الطالب قد حصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم).

-كما يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمره عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2024.

-يشترط على الطالب المتقدم بمدارس المتفوقين أن يكون الطالب قد اجتاز مرحلة التعليم الأساسي دور أول للعام الدراسي 2023-2024، وأن يكون خاليًا من أي أمراض مزمنة أو معدية.



أوراق التقديم المطلوبة بمدارس المتفوقين 2025

-احضار طوابع بريد وطابع تعليمي.

-تحليل فصيلة دم وسكر تراكمي.

-احضار شهادة وفاة الوالد للأيتام.

-احضار عدد 8 صور شخصية حديثة 4×6.

-يشترط على المتقدم بمدارس المتفوقين احضار أصل شهادة الميلاد و4 نسخ منها.

-احضار أصل من الشهادة الإعدادية معتمدة و4 نسخ منها.

-كما يشترط إحضار إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات الدراسية.

-احضار صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

-على الطالب المتقدم بمدارس المتفوقين احضار إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي.

-في حالة وفاة الوالد، يتطلب تقديم صورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

في حالة سفر الأب، يجب تقديم صورة من التوكيل الرسمي.

-كما يجب احضار شهادة صحية معتمدة بكشف طبي من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.

-على الطالب المتقدم بمدارس المتفوقين استيفاء جميع الأوراق والشروط المطلوبة لضمان قبول طلباتهم والالتحاق بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2024.

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