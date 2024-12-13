تفاصيل الغارات التي شنتها طائرات الإحتلال علي سوريا

منذ سقوط الرئيس السوري، بشار الأسد، قبل يومين، شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية مختلفة في سوريا،إذ كثفت عملياتها العسكرية في الأراضي السورية ووسّعت نفوذها في مرتفعات الجولان ،ووفقًا للمركز السوري لمراقبة حقوق الإنسان، نفذت إسرائيل أكثر من 300 غارة خلال اليومين الماضيين .

ويرصد لكم الموجز التفاصيل .

جيش الاحتلال يشن 300 غارة جوية بسوريا

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بحسب بيان له نحو 300 غارة جوية استهدفت 6 أهداف عسكرية في سوريا، ووصفت هذه الهجمات بأنها من أضخم العمليات الهجومية التي نفذها سلاح الجو على الإطلاق.

ودوت انفجارات عنيفة في الريف الجنوبي للسويداء بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء، واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقة تل القليب ومحيط بلدة الكفر، حيث تتواجد ثكنات عسكرية على طريق السويداء .

كما تصاعدت أعمدة الدخان من ثكنة حرش السهوة بعد تعرضها للقصف، في حين استُهدفت منطقتا الفرع 295 والفوج الأول التابع لإدارة الحرب الإلكترونية، وإدارة الوقود قرب نجها في ريف دمشق".

وذكر أن الأهداف السورية التي هاجمتها إسرائيل شملت مواقع تخزين صواريخ متطورة، وأنظمة دفاع جوي، ومرافق لإنتاج الأسلحة، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية موقعاً للأسلحة الكيميائية.

وحلق الطيران الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك بالريف الغربي، حيث اتجه شرقاً، مما أثار حالة من الخوف بين السكان"، مشيراً إلى أن "هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الترسانة العسكرية السورية".

ويذكر أن إسرائيل احتلت القسم الأكبر من الهضبة السورية عام 1967، وصدت هجوما سوريا هدف إلى استعادته في حرب العام 1973 قبل أن تضمه في 1981.

إلا أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يعترفا بهذا الضم، وأكدت عدة قرارات أممية أن الجولان يبقى محتلا.

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