الليرة السورية بين الاستبدال والإبقاء.. ما مصير صورة بشار الأسد؟

لطالما ارتبطت العملات الوطنية في العديد من الدول بالسلطة السياسية، حيث يتم استخدامها كأداة رمزية لترسيخ نفوذ القادة وترسيخ وجودهم في الذاكرة الجماعية للشعوب، حيث كانت سوريا واحدة من أبرز الأمثلة على ذلك، حيث ظلت صورة عائلة الأسد حاضرة على الليرة السورية لعقود طويلة، ونكشف لكم عبر الموجز مصير الليرة السورية بعد سقوط الأسد.

تاريخ الليرة السورية وصور عائلة الأسد

لسنوات طويلة، شكّلت صورة الرئيس الراحل حافظ الأسد أحد الرموز البارزة على فئات العملة السورية، في محاولة لترسيخ هيبة النظام، وفي عام 2015، تم سحب صورة حافظ الأسد من فئة الألف ليرة، ليتم لاحقًا وضع صورة الرئيس بشار الأسد على بعض الفئات النقدية، في خطوة اعتبرها البعض وسيلة لترسيخ حكمه في أذهان السوريين.

مصير الليرة السورية بعد سقوط نظام الأسد

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، ظهرت تساؤلات حول مصير العملة السورية التي تحمل صورته، ومع تدهور سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، حيث وصل إلى 22,000 ليرة في دمشق و36,000 ليرة في حلب، باتت هناك مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.

رأي الخبراء الاقتصاديين حول مصير العملة

يرى الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، أن الحفاظ على العملة الوطنية لفترة زمنية مؤقتة أمر ضروري لتجنب إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد السوري، موضحًا أن إهدار العملة لمجرد أنها تحمل صورة بشار الأسد ليس خيارًا حكيمًا، حيث أن حاملي العملة من المواطنين لا ذنب لهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى أن عملية تسليم السلطة بشكل هادئ مع الحفاظ على المؤسسات القائمة ستكون عاملاً مهماً لضمان استقرار النظام المالي.

وأكد الدكتور محمد عبدالعال، خبير مصرفي، أن العملات التي تُستخدم في الدول التي تشهد اضطرابات سياسية، عادةً ما تظل قيد التداول لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، موضحًا أن استبدال العملات يتم تدريجيًا عبر سحب الفئات القديمة من الأسواق، وهي عملية معقدة تهدف إلى الحفاظ على الكتلة النقدية والسيولة، ولفت إلى أن المصرف المركزي السوري سيعلن عن فترات محددة لاستبدال العملات، مع منح المواطنين فرصة كافية لتبديل أموالهم.

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري اضطرابات إضافية، مع محاولات لإعادة هيكلة النظام المالي، حيث يرى الخبراء أن أي محاولة لسحب العملات التي تحمل صور بشار الأسد يجب أن تتم بحذر، مع مراعاة الاستقرار المالي وتجنب إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.

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