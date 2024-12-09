سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الليرة السورية.. تراجع سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, بعد التطورات السياسية في سوريا, إذ فقدت الليرة السورية نحو 42% من قيمتها أمام العملات الأجنبية إثر دخول قوات المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، وانهيار نظام الرئيس بشار الأسد.

تأثير التطورات السياسية على الليرة السورية

في وقت سابق، توقع البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي في سوريا خلال عام 2024، مع انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%, واستمرار التضخم المرتفع بسبب تدهور العملة والظروف الإنسانية المتدهورة.

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن حوالي 69% من سكان سوريا كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 2022, وتفاقمت معدلات الفقر المدقع بسبب النزاع المستمر، وتداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير 2023, وأسهم هذا الوضع بشكل كبير في تأجيج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا.

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري في مختلف المدن السورية

يستعرض “الموجز” سعر الليرة السورية أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024:

سعر الليرة السورية أمام الجنيه في دمشق

بلغ سعر الليرة السورية في دمشق نحو 0.00316 جنيهًا للشراء و0.00338 جنيهًا للبيع.

سعر الليرة السورية أمام الجنيه في حلب

سجل سعر الليرة السورية في حلب 0.00298 جنيهًا للشراء و0.00279 جنيهًا للبيع.

سعر الليرة السورية

سعر الليرة السورية أمام الجنيه في الحسكة

سجلت الليرة السورية في الحسكة أقل سعر صرف عند 0.00426 جنيهًا للشراء و0.00389 جنيهًا للبيع.

أسعار الجنيه المصري مقابل الليرة السورية

جاءت أسعار الليرة السورية مقابل الجنيه المصري كما يلي:

سعر الليرة السورية اليوم

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري

316 ليرة سورية = 1 جنيه مصري

1,580 ليرة سورية = 5 جنيه مصري

3,160 ليرة سورية = 10 جنيه مصري

7,900 ليرة سورية = 25 جنيه مصري

15,800 ليرة سورية = 50 جنيه مصري

31,600 ليرة سورية = 100 جنيه مصري

158,000 ليرة سورية = 500 جنيه مصري

316,000 ليرة سورية = 1000 جنيه مصري

1,580,000 ليرة سورية = 5000 جنيه مصري

3,160,000 ليرة سورية = 10000 جنيه مصري

تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية

بدأت الليرة السورية في الانهيار أمام العملات الأجنبية منذ عام 2023، وتراجعت بنسبة 141% مقابل الدولار، مما ساهم في تفاقم التضخم الذي وصل إلى 93%, وأدى هذا الانخفاض إلى تدهور الإيرادات العامة، ما دفع الحكومة إلى تقليص الإنفاق بشكل كبير، خاصة في مجال الدعم الرأسمالي.

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