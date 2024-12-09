سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9-12-2024 في البنوك والسوق السوداء

استقر سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، ليظل عند مستويات ثابتة وفقًا لآخر تحديثات البيانات من شاشات عرض أسعار العملات، حيث يتابع العديد من الأفراد والتجار عن كثب تحركات العملة الكويتية، خاصة في ظل التحديثات اليومية التي تطرأ على أسعار العملات.

ويعرض موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك المصرية.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

جاء سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك المركزي المصري نحو 162.43 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 162.92 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 161.74 جنيهاً للشراء، و162.82 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر إلى 162.04 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 162.82 جنيهاً.

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة فجاء على النحو التالي 163.72 جنيهاً للشراء، 162.55 جنيهاً للبيع.



أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ نحو 164.24 جنيهاً للشراء، 159.84 جنيهاً للبيع .

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 163.72 جنيهاً للشراء، أما البيع 160.57 جنيهاً.

وجاء سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك الإسكندرية نحو 157.34 جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 162.89 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) 163.61جنيهاً للشراء، والبيع 156.02 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.61 جنيهاً للشراء، والبيع 162.53 جنيهاً.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 163.83جنيهاً للشراء، والبيع 155.62 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد إلى 164.05

للشراء، والبيع 152.36 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 158.55جنيهاً للشراء، والبيع 149.03 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 158.15 جنيهاً، والبيع 157.70 جنيهاً

سعر الدينار الكويتى في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.28 جنيهاً، بيع 163.83

جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 166.44

جنيهاً، والبيع 156.34 جنيهاً.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 163.61

جنيهاً، والبيع 158.84 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.27 جنيهاً، والبيع 163.83 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتى في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.27جنيهاً، بيع 163.83 جنيهاً.



سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويني في السوق السوداء للشراء 161.2 جنيهاً بينما بلغ سعر البيع 161.01 جنيهاً.

1 دينار كويتي 162.1 جنيهاً

5 دينار كويتي 810.5 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,621.0 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,105.0 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,210.0 جنيهاً

1,000 دينار كويتي 162,100.0 جنيهاً

10,000 دينار كويتي 1,621,000.0 جنيهاً.

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